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Ministério Público do Paraná promove, dia 24 de agosto, audiência pública em Terra Roxa para debater falhas no fornecimento de energia elétrica na região

Ministério Público do Paraná promove, dia 24 de agosto, audiência pública em Terra Roxa para debater falhas no fornecimento de energia elétrica na região

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Ministério Público do Paraná promove, dia 24 de agosto, audiência pública em Terra Roxa para debater falhas no fornecimento de energia elétrica na região
Ministério Público do Paraná promove, dia 24 de agosto, audiência pública em Terra Roxa para debater falhas no fornecimento de energia elétrica na região
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O Ministério Público do Paraná convida a população de Terra Roxa, no Oeste do estado, para participar de audiência pública que discutirá questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica no município e na região. O encontro será realizado no dia 24 de agosto, às 10 horas, e é aberto à participação de toda a comunidade, especialmente representantes de associações de moradores, produtores rurais e usuários do serviço.

Áudio da Promotora de Justiça Gabriela Hanna Pereira

A iniciativa é promovida pela Promotoria de Justiça de Terra Roxa e foi motivada pelo recebimento de reclamações sobre falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Diante das demandas, o MPPR instaurou procedimento para apurar a situação e solicitou informações à concessionária responsável sobre os problemas registrados, as medidas adotadas e os investimentos realizados para melhorar o atendimento, tanto na área urbana quanto na zona rural da comarca.

No curso da apuração, a concessionária informou ter implementado melhorias na rede e ações preventivas voltadas à redução das interrupções no fornecimento. Apesar dos avanços relatados, o procedimento apontou que ainda persistem falhas na prestação do serviço, motivo pelo qual o acompanhamento do caso pelo Ministério Público continua.

Objetivos – A audiência pública tem como objetivo apresentar à população as informações levantadas durante a investigação, esclarecer as medidas já adotadas e as ações previstas para aprimorar o serviço, além de ouvir moradores sobre os problemas ainda enfrentados. O encontro também servirá para orientar os consumidores sobre os procedimentos para solicitar administrativamente eventual ressarcimento por prejuízos materiais decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica, como danos a equipamentos eletrodomésticos.

As manifestações e informações colhidas durante a audiência poderão subsidiar o prosseguimento do procedimento extrajudicial instaurado pelo Ministério Público, cuja atuação está voltada à tutela coletiva dos direitos dos consumidores e usuários do serviço público de energia elétrica.

Serviço

Audiência Pública em Terra Roxa: Fornecimento de energia elétrica no município e na região

Data: 24 de agosto (segunda-feira)
Horário: 10 horas
Local: Rua José Tondato, 80, Centro

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226

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