Yamaha lança novas Tracer 7 e R7 no Brasil

Com informações de Rodrigo Perini, de Interlagos (SP) – A família de motos de 700 cc da Yamaha está crescendo no Brasil. A fabricante anunciou as novas Tracer 7 e R7, ambas com produção nacional e motor CP2 de 690 cc. A sport-touring chega primeiro, em setembro, por R$ 59.990, enquanto a esportiva estreia nas lojas em novembro.

As duas compartilham o bicilíndrico de 73,4 cv e 6,9 kgfm, mas seguem propostas bastante diferentes. A Tracer 7 aposta em conforto e equipamentos para viagens, enquanto a R7 recebe uma eletrônica bem mais sofisticada, incluindo IMU de seis eixos derivada da R1. A Yamaha também anunciou novidades em seu serviço de aluguel de motos.





8 Fonte: Thiago Moreno

Tracer 7 chega primeiro e já tem preço

A primeira novidade a chegar às ruas será a Tracer 7. Sua produção começa em Manaus (AM) ainda em agosto, enquanto as primeiras unidades estarão nas concessionárias em setembro. O preço sugerido é de R$ 59.990, além do frete, com quatro anos de garantia e programa de revisão a preço fixo.

O motor CP2 bicilíndrico de 690 cc entrega 73,4 cv a 8.750 rpm e torque máximo de 6,9 kgfm a 6.500 rpm. Entre as novidades estão acelerador eletrônico YCC-T, embreagem assistida e deslizante e controle de tração com dois níveis de intervenção, além da possibilidade de desligar o sistema.







Foto de: Yamaha

Para reforçar a proposta estradeira, a Tracer 7 também ganha controle de velocidade de cruzeiro, que pode funcionar entre 40 e 180 km/h da terceira à sexta marcha, e limitador eletrônico de velocidade. O conjunto ainda inclui para-brisa ajustável e banco do piloto com regulagem de altura em 20 mm.

A suspensão dianteira usa garfo KYB invertido de 41 mm e conta com 18 níveis de ajuste, enquanto o conjunto traseiro Monocross oferece regulagem em 21 níveis. Os freios têm dois discos de 298 mm na dianteira e disco de 245 mm atrás, sempre com ABS.







Foto de: Yamaha

Por dentro do cockpit, a Yamaha instalou um painel TFT colorido de ”5” com quatro temas, conectividade pelo Y-Connect e navegação por mapa ou instruções curva a curva pelo Garmin StreetCross. Há ainda tomada USB-C e iluminação full LED.

A Tracer 7 pesa 203 kg em ordem de marcha e leva 18 litros de combustível. As cores disponíveis serão Redline, em vermelho, e Midnight Black, em preto metálico. A marca também oferecerá o Pack Touring, que reúne itens como protetores, baú superior de 42 litros e bolha mais alta.







9 Fonte: Thiago Moreno

R7 chega em novembro com eletrônica da R1

A segunda grande estreia é a nova Yamaha R7. A esportiva começará a ser produzida em Manaus em outubro, quando seu preço também será divulgado, e chegará às concessionárias em novembro. Além das cores Racing Blue e Midnight Black, haverá uma edição 70th Anniversary limitada a apenas 70 unidades.

Debaixo das carenagens está o mesmo CP2 de 690 cc da Tracer, também com 73,4 cv e 6,9 kgfm. A diferença está principalmente no acerto e na quantidade de recursos destinados à pilotagem esportiva.







Foto de: Yamaha

A R7 recebe uma IMU de seis eixos derivada da R1, responsável por alimentar sistemas como controle de tração, controle de deslizamento, controle de elevação da roda dianteira, gerenciamento do freio-motor, controle de frenagem e sistema de travamento da roda traseira.

Também estão presentes controle de largada para o modo Track e quickshifter bidirecional, permitindo subir e reduzir marchas sem utilizar a embreagem. O piloto ainda poderá desligar o ABS da roda traseira para uso em pista.

O conjunto ciclístico inclui garfo dianteiro invertido de 41 mm totalmente ajustável, suspensão traseira Monocross, dois discos dianteiros de 298 mm e disco traseiro de 245 mm. As rodas SpinForged de ”17” são 5% mais leves, segundo a Yamaha, e usam pneus Bridgestone Battlax Hypersport S23.







Yamaha R7 Anniversary 2027 Foto de: Yamaha

Com tanque de 14 litros, a R7 pesa 189 kg em ordem de marcha. O painel também é um TFT colorido de ”5”, com cinco layouts e integração ao Y-Connect, Garmin StreetCross e ao aplicativo Y-TRAC, capaz de registrar informações de desempenho durante o uso em pista.

A chegada da esportiva também dará origem à R7 Cup, nova categoria de formação de pilotos que começa a ser disputada no Brasil em 2027, com previsão de até 30 competidores no grid.







22 Fonte: Yamaha

Yamaha amplia aluguel e tem Factor por R$ 49

Além das duas novidades de 700 cc, a Yamaha apresentou novos passos para o BluStar, sua operação de locação de motocicletas. O serviço já soma mais de 200 motos, está presente em três estados por meio de cinco grupos parceiros e acumula mais de 600 mil quilômetros rodados.

O que você pensa sobre isso?

Um dos modelos oferecidos é a Factor. No plano mensal, a Yamaha anunciou valor equivalente a R$ 52 por dia ou R$ 364 por semana. Já no contrato anual, o custo cai para R$ 49 por dia ou R$ 343 semanais.

O processo de contratação é digital e inclui manutenção na rede de concessionárias Yamaha, assistência 24 horas, rastreamento e proteção da motocicleta, além de atendimento dedicado. A empresa também prepara a expansão da operação para novas praças em diferentes regiões do país.