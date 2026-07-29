Mistério em Araucária: exames investigam se houve violência na morte de menino autista encontrado em biodigestor após dois dias de buscas

Investigação busca esclarecer circunstâncias da morte de menino autista encontrado em área rural de Araucária, no Paraná, após dois dias de buscas intensas

A morte do pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, de apenas 5 anos, comoveu o Paraná e agora é alvo de uma investigação minuciosa. O menino, que era autista não verbal, desapareceu no último domingo, mobilizando equipes de resgate por toda a região.

O caso, que inicialmente é tratado como afogamento, ganhou novos desdobramentos. As autoridades buscam entender se houve fatores externos ou algum tipo de violência que possa ter influenciado na morte da criança antes da queda no reservatório.

Conforme informações divulgadas pelo portal G1, a Polícia Civil e a Polícia Científica aguardam os laudos da necropsia para definir a dinâmica exata do ocorrido e esclarecer o que aconteceu no período em que o menino esteve desaparecido.

O local do desaparecimento e a estrutura do biodigestor

João Gabriel morava com a família em uma casa dentro de uma fazenda, onde os pais trabalham. O local possui um biodigestor, uma estrutura utilizada para o tratamento de resíduos orgânicos e produção de biogás, que estava situada próxima à residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a lona que cobria o tanque apresentava uma perfuração, o que permitiu o acúmulo de água da chuva. Isso formou uma poça com cerca de dois metros de profundidade, tornando o local um ponto de risco na propriedade.

Buscas mobilizaram diversas forças de segurança

O desaparecimento de João Gabriel desencadeou uma força-tarefa que durou dois dias. Foram utilizados recursos tecnológicos avançados, como helicópteros, drones com câmeras térmicas e scanners aquáticos para varrer a área de mata e os tanques próximos.

O major Eduardo Hunzicker, do Corpo de Bombeiros, explicou que a água no local estava contaminada, impossibilitando mergulhos de busca. O corpo só foi localizado durante o procedimento de esvaziamento da poça, realizado por solicitação das autoridades.

O que dizem as autoridades sobre o caso

A Polícia Civil trabalha com depoimentos de vizinhos e dos pais, além da análise de imagens de videomonitoramento da região. O objetivo é saber se o afogamento foi precedido de alguma violência ou se o menino acessou o local por conta própria.

É importante ressaltar que, embora a área fosse cercada, existia uma abertura que permitia o acesso. A perícia técnica já realizou os trabalhos no local para coletar evidências que ajudem a montar o quebra-cabeça dessa tragédia.

Perguntas frequentes sobre o caso

1. Como o menino foi encontrado? O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros durante o esvaziamento de uma poça de água formada sobre a lona de um biodigestor.

2. Onde o fato aconteceu? Em uma propriedade rural na cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

3. Por que exames de necropsia são necessários? Eles servem para apurar se houve algum acontecimento anterior ou violência que tenha influenciado na morte do menino.

4. Quanto tempo duraram as buscas? A criança desapareceu no domingo e foi localizada na tarde da terça-feira seguinte.

5. O que é um biodigestor? É um tanque fechado usado para decompor resíduos orgânicos e tratar esgoto, muito comum em propriedades rurais.