Como a inteligência artificial está sendo usada na Coreia do Sul para prevenir suicídios em pontes de Seul e salvar vidas

Sistema de câmeras com inteligência artificial monitora pontes em Seul para identificar sinais de risco e acionar equipes de resgate em minutos

A tecnologia tem se mostrado uma aliada fundamental na tentativa de conter uma crise de saúde pública na Coreia do Sul. O uso de câmeras com inteligência artificial em pontes sobre o rio Han, em Seul, transformou a forma como as autoridades lidam com a prevenção de suicídios.

O sistema funciona através de uma análise constante de movimentos e comportamentos incomuns, enviando alertas imediatos para as equipes de emergência. A iniciativa busca reduzir drasticamente as fatalidades em um dos cenários mais simbólicos e, ao mesmo tempo, preocupantes da capital sul-coreana.

Conforme informações reportadas pela agência AFP, essa inovação tecnológica tem alcançado resultados expressivos na proteção de vidas humanas ao utilizar algoritmos avançados para detectar perigo antes que o pior aconteça.

Como a tecnologia detecta o perigo em tempo real

O sistema de vigilância foi projetado para identificar padrões específicos de comportamento que sugerem uma tentativa de suicídio. Entre os principais gatilhos para o alarme, estão a permanência prolongada de uma pessoa em locais isolados da ponte ou a invasão de áreas consideradas perigosas.

Além disso, o software monitora o uso dos telefones de emergência instalados nas estruturas. Segundo Kim Jun-young, diretor do Centro Integrado de Controle de CCTV da Ponte Hangang, a eficácia do sistema é notável, elevando a taxa de resgates de 56% em 2012 para mais de 99% atualmente.

A importância do tempo de resposta na intervenção

A rapidez no atendimento é o fator decisivo para salvar uma vida. As equipes conseguem chegar à maioria das pontes em menos de cinco minutos, um intervalo de tempo considerado a janela crítica para a intervenção bem-sucedida, conforme destaca Kim Jun-young.

O especialista ressalta que o impacto de uma queda de 30 metros equivale ao impacto de um carro a 60 quilômetros por hora. Por isso, a presença da inteligência artificial permite que o socorro seja acionado antes mesmo que a pessoa tome uma decisão final ou se coloque em risco extremo.

Desafios sociais e o contexto da crise sul-coreana

Apesar do avanço tecnológico, o país enfrenta desafios estruturais profundos. A Coreia do Sul possui uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, superando 29 mortes por cada 100.000 habitantes em 2024, o número mais alto desde 2011, sendo a principal causa de morte entre pessoas de 10 a 49 anos.

O especialista Yoo Jae-hyun, do Hospital Católico St. Mary, aponta que a pressão acadêmica, as jornadas exaustivas de trabalho e uma cultura que pune o fracasso individual contribuem para esse cenário. Muitos indivíduos sentem, erroneamente, que são um fardo para a sociedade e para suas famílias.

Limites da tecnologia e o papel humano

É importante destacar que a inteligência artificial não é uma solução mágica. Como afirma Yuka Suzuki, diretora de produto da empresa japonesa Asilla, que desenvolveu sistemas semelhantes, a tecnologia serve como um auxílio, mas jamais substituirá o fator humano na abordagem emocional.

O objetivo final é reduzir o número de incidentes fatais que ocorrem em frações de segundo. A tecnologia atua como um sentinela, mas o processo de convencimento e o apoio psicológico contínuo permanecem sendo as ferramentas mais eficazes para a recuperação e o bem-estar das pessoas.

Perguntas Frequentes sobre a prevenção ao suicídio

1. Como a IA detecta uma tentativa de suicídio? A IA monitora padrões de comportamento, como longas esperas em locais perigosos ou a retirada de telefones de emergência, enviando alertas imediatos.

2. O sistema é 100% eficaz? Não. Embora tenha aumentado a taxa de resgates para 99%, as autoridades reconhecem que a tecnologia não impede todos os casos e não substitui o apoio humano.

3. Onde buscar ajuda no Brasil? No Brasil, o CVV oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo número 188, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana.

4. Por que a Coreia do Sul investe tanto nessa tecnologia? Devido às altas taxas de suicídio no país, que são consideradas um grave problema de saúde pública pelo governo local.

5. A tecnologia pode ser usada em outros locais? Sim, empresas como a Asilla, no Japão, já implementam sistemas similares para detectar comportamentos de risco em terraços e locais altos.