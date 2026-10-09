Moacir Júnior assume o comando do América-MG em desafio inédito após queda para a Série C

O técnico Moacir Júnior encara um cenário inédito em sua trajetória profissional ao assumir o comando do América-MG nesta reta final de temporada

O América-MG apresentou oficialmente, nesta segunda-feira, o técnico Moacir Júnior, que retorna ao clube para liderar a equipe nos últimos compromissos da Série B. A mudança no comando técnico ocorre após a saída de Douglas Leite, que pediu demissão para assumir o Santo André, na Série A2 do Campeonato Paulista.

O treinador chega com a responsabilidade de elevar o moral do grupo e buscar resultados positivos nos seis jogos restantes do campeonato. Conforme informação divulgada pelo ge, a diretoria americana aposta na experiência do profissional para encerrar a participação na competição de forma digna.

Foco na recuperação anímica do elenco

Em sua apresentação, Moacir Júnior destacou que a prioridade imediata é trabalhar o estado mental dos jogadores. O treinador ressaltou que, mesmo diante do rebaixamento, o grupo demonstra um comprometimento notável, com atletas que desejam permanecer no clube e honrar a camisa até o último minuto da competição.

O objetivo é tornar o Coelho uma equipe mais competitiva, capaz de materializar o esforço do elenco em resultados dentro de campo nas rodadas finais da Série B.

O desafio inédito na carreira do treinador

Ao ser questionado sobre o cenário atual, Moacir Júnior admitiu que nunca havia enfrentado uma situação semelhante em sua trajetória profissional. O treinador enfatizou que a grandeza e a história do América-MG foram os fatores determinantes para que ele aceitasse o convite para este momento delicado.

Sobre uma possível permanência para a próxima temporada, o comandante foi cauteloso. Ele declarou que a sequência do trabalho dependerá inteiramente do que for conquistado nos seis jogos finais. Para o técnico, o futuro é uma consequência natural da evolução que a equipe apresentar em campo daqui para frente.

Estreia contra o Criciúma

O primeiro teste de Moacir Júnior à frente do time será no próximo sábado, às 18h30, contra o Criciúma. O adversário vive um momento distinto na tabela, brigando diretamente por uma vaga nos playoffs de acesso, o que promete um confronto de alta exigência técnica e física para o América-MG.

A expectativa é que o novo treinador consiga implementar ajustes rápidos no sistema de jogo, focando em uma postura mais sólida. A torcida aguarda para ver se a mudança no comando técnico será capaz de proporcionar uma despedida competitiva para o clube na atual edição da competição nacional.

Perguntas Frequentes

1. Por que Moacir Júnior foi contratado pelo América-MG?

O treinador foi contratado para substituir Douglas Leite e comandar a equipe na reta final da Série B, com foco em recuperar a confiança do elenco.

2. Qual é a principal missão do novo treinador?

Moacir Júnior busca melhorar o estado anímico dos atletas e tornar o time mais competitivo nos seis jogos que restam na temporada.

3. O treinador já passou por situações parecidas na carreira?

Não, o próprio técnico afirmou que este é um desafio inédito em sua larga experiência profissional.

4. Quando será a estreia de Moacir Júnior?

A estreia do técnico ocorre neste sábado, às 18h30, em partida contra o Criciúma.

5. O técnico tem permanência garantida para o próximo ano?

Não, o treinador ressaltou que a continuidade do seu trabalho dependerá dos resultados e da evolução apresentada pelo time até o final do campeonato.