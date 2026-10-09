Etiópia acusa Eritrea de “invasão total” em Tigray e invoca direito de autodefesa ao ONU

Carta etíope ao Conselho de Segurança afirma avanço de até 60 km; Eritrea nega e diz enfrentar 'guerra de agressão'

O que a Etiópia diz

De acordo com a BBC/AFP, o ministério das Relações Exteriores da Etiópia afirmou que forças eritreias haviam penetrado até 60 km dentro de Tigray. O governo etíope também teria realizado ataques com drones contra posições de tropas eritreias na cidade tigrina de Adigrat.

Resposta de Asmara

O ministério da Informação da Eritrea rejeitou as acusações, afirmando que o país enfrenta "uma guerra de agressão" não provocada pela Etiópia. Em publicações na rede X, o ministro Eritrea acusou líderes etíopes de buscar pretextos para ocupar território Eritrea, segundo a AFP citada pela BBC.

Relatos de combates e fontes independentes

O monitor de conflitos Acled, com sede nos EUA, afirmou que “tropas e munições eritreias” em Adigrat foram atingidas por múltiplos ataques com drones durante a noite, conforme relatado pela BBC/AFP. Testemunhas ouvidas pela AFP informaram que houve muitos ataques com drones, que caminhões eritreus foram destruídos e que forças eritreias pareceram recuar para o norte após as ações.

A BBC informa que não há até o momento relatos verificados de vítimas e que a equipe não consegue reportar diretamente de Tigray.

Contexto recente

O confronto entre o governo federal etíope e o partido que controla Tigray, o Tigray People’s Liberation Front (TPLF), recomeçou há cerca de duas semanas, segundo BBC. Ambas as partes responsabilizam uma à outra pela violação de um acordo de 2022 que havia encerrado uma guerra civil anterior.

Durante o conflito anterior, a Eritrea havia sido aliada do governo etíope contra o TPLF; relações entre os dois países se deterioraram recentemente, em parte por disputa sobre um porto do Mar Vermelho, e as ligações diplomáticas foram cortadas na semana anterior à publicação da reportagem.

As informações acima são da BBC, que cita material da agência AFP e declarações oficiais mencionadas na reportagem.