MORRE AOS 55 ANOS VANILDO CARDOSO, PROFISSIONAL MARCANTE DA COMUNICAÇÃO DE UBIRA

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
MORRE AOS 55 ANOS VANILDO CARDOSO, PROFISSIONAL MARCANTE DA COMUNICAÇÃO DE UBIRATÃ E REGIÃO
Faleceu nesta terça-feira (11), aos 55 anos, Vanildo Cardoso, profissional que construiu uma trajetória de mais de três décadas na comunicação e no jornalismo do Oeste do Paraná.
Vanildo teve uma importante atuação na imprensa regional, trabalhando com jornalismo, produção de notícias, fotografia e assessoria de comunicação. Seu trabalho também deixou marcas em Ubiratã, onde atuou no meio da comunicação por meio do Jornal Folha Regional, contribuindo para registrar e levar informação à comunidade.
Ao longo de sua carreira, também teve forte atuação em Palotina, onde se tornou conhecido pelo trabalho desenvolvido em diferentes veículos de comunicação e pela dedicação ao jornalismo regional.
Vanildo é genro do ex-vereador de Ubiratã, Luiz Cunha, mantendo ligação familiar e afetiva com o município.
Segundo informações recebidas, Vanildo sofreu um infarto, vindo a falecer nesta terça-feira (11). A notícia causa grande pesar entre familiares, amigos, colegas de profissão e pessoas que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.
Sua partida representa uma perda para a comunicação regional e para todos que conviveram com seu trabalho e sua dedicação ao jornalismo.
O velório acontecerá na Capela Mortuária de Ubiratã a partir das 22:00 horas e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira 12, às 14:00 horas.
O Ubiratã Online manifesta seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de Vanildo Cardoso neste momento de dor e despedida. 🖤
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track