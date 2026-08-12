MORRE AOS 55 ANOS VANILDO CARDOSO, PROFISSIONAL MARCANTE DA COMUNICAÇÃO DE UBIRA

MORRE AOS 55 ANOS VANILDO CARDOSO, PROFISSIONAL MARCANTE DA COMUNICAÇÃO DE UBIRATÃ E REGIÃO

Faleceu nesta terça-feira (11), aos 55 anos, Vanildo Cardoso, profissional que construiu uma trajetória de mais de três décadas na comunicação e no jornalismo do Oeste do Paraná.

Vanildo teve uma importante atuação na imprensa regional, trabalhando com jornalismo, produção de notícias, fotografia e assessoria de comunicação. Seu trabalho também deixou marcas em Ubiratã, onde atuou no meio da comunicação por meio do Jornal Folha Regional, contribuindo para registrar e levar informação à comunidade.

Ao longo de sua carreira, também teve forte atuação em Palotina, onde se tornou conhecido pelo trabalho desenvolvido em diferentes veículos de comunicação e pela dedicação ao jornalismo regional.

Vanildo é genro do ex-vereador de Ubiratã, Luiz Cunha, mantendo ligação familiar e afetiva com o município.

Segundo informações recebidas, Vanildo sofreu um infarto, vindo a falecer nesta terça-feira (11). A notícia causa grande pesar entre familiares, amigos, colegas de profissão e pessoas que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.

Sua partida representa uma perda para a comunicação regional e para todos que conviveram com seu trabalho e sua dedicação ao jornalismo.

O velório acontecerá na Capela Mortuária de Ubiratã a partir das 22:00 horas e o sepultamento será realizado nesta quarta-feira 12, às 14:00 horas.

O Ubiratã Online manifesta seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de Vanildo Cardoso neste momento de dor e despedida. 🖤

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes