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🦷 NÃO EXISTE UMA IDADE CERTA PARA COMEÇAR O TRATAMENTO ORTODÔNTICO!
O momento ideal depende de cada caso, da fase de desenvolvimento e das necessidades de cada paciente.
Por isso, mais importante do que esperar pela “idade certa” é fazer uma avaliação e entender o que o seu sorriso precisa. ✨
Ainda não sabe se está na hora de começar?
📲 Agende sua avaliação na DinizDent!
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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