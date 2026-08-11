🦷 NÃO EXISTE UMA IDADE CERTA PARA COMEÇAR O TRATAMENTO ORTODÔNTICO!

O momento ideal depende de cada caso, da fase de desenvolvimento e das necessidades de cada paciente.

Por isso, mais importante do que esperar pela “idade certa” é fazer uma avaliação e entender o que o seu sorriso precisa. ✨

Ainda não sabe se está na hora de começar?

📲 Agende sua avaliação na DinizDent!

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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