Motociclista de 18 anos sofre fratura após colisão com caminhonete em Colombo

O acidente ocorreu na tarde deste sábado na Avenida Santos Dumont, em Colombo, resultando em ferimentos moderados para o condutor da moto

Um jovem de 18 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (3), no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Paulo Scrok, localizada no bairro São Gabriel.

Conforme informações divulgadas pelo portal Banda B, a ocorrência mobilizou equipes de resgate do Siate e agentes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que realizaram o atendimento inicial no local para estabilizar a vítima e organizar o fluxo de veículos na região.

A dinâmica do acidente aponta que o motociclista teria cruzado a via preferencial, atingindo a caminhonete que trafegava pela Avenida Santos Dumont. A seguir, entenda os detalhes sobre o estado de saúde do jovem e as orientações das autoridades sobre a segurança no trânsito.

Atendimento médico e estado da vítima

Após o impacto, o jovem foi prontamente socorrido pelas equipes de emergência presentes no local. De acordo com o sargento Lima, do Corpo de Bombeiros, o motociclista apresentava ferimentos considerados moderados.

O impacto da colisão resultou em uma fratura na perna esquerda do rapaz. Após receber os primeiros cuidados médicos ainda no local do acidente, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região para dar continuidade ao tratamento necessário.

Dinâmica segundo a Polícia Militar

A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná estava realizando um patrulhamento de rotina pela Avenida Santos Dumont quando se deparou com a cena do acidente. O sargento Manassés explicou que os agentes presenciaram a situação logo após a colisão.

Segundo o sargento, as primeiras informações levantadas pela guarnição indicam que o motociclista teria avançado a preferencial, colidindo contra a lateral ou dianteira da caminhonete que seguia o fluxo regular da avenida.

Orientação sobre a segurança viária

Diante do ocorrido, o sargento Manassés reforçou a importância da atenção redobrada durante os deslocamentos diários. O Polícia destacou que a prudência é um fator fundamental para evitar sinistros graves, especialmente em cruzamentos movimentados.

O alerta foi direcionado principalmente aos profissionais que utilizam motocicletas como ferramenta de trabalho diário. O sargento enfatizou que, nos dias atuais, o cuidado constante é indispensável para preservar a integridade física de todos os usuários das vias públicas.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o acidente com o motociclista? O acidente aconteceu na Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Rua Paulo Scrok, bairro São Gabriel, em Colombo.

Qual foi o estado de saúde da vítima? O jovem de 18 anos sofreu ferimentos moderados e teve uma fratura na perna esquerda, sendo encaminhado ao hospital.

O que causou a colisão segundo a PM? Segundo a Polícia Militar, a motocicleta teria cruzado a via preferencial, atingindo a caminhonete que trafegava pela Avenida Santos Dumont.

Quem atendeu a ocorrência? A ocorrência foi atendida por equipes do Siate e pela Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná.

Qual a recomendação das autoridades após o acidente? A PM reforçou que a atenção é fundamental em todos os sentidos, recomendando que Motociclista redobrem o cuidado no trânsito diário.