São Paulo levanta primeiro Brasileirão feminino após empate com Corinthians no MorumBis lotado

Tricolor empatou por 1 a 1 (3 a 2 no agregado) e conquistou o título inédito diante de 49.405 torcedores, segundo a Agência Estádio

O São Paulo garantiu o primeiro título do Brasileirão feminino no formato atual ao empatar com o Corinthians por 1 a 1, neste sábado, no Estádio MorumBis. O resultado fechou o confronto em 3 a 2 no agregado, segundo CGN da Agência Estádio Publicado pela CGN.

O gol são-paulino saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, com Bia Menezes; Juliete empatou aos 18, em erro de Carlinha. A goleira tricolor ainda pegou o pênalti cobrado por Gabi Zanotti na etapa final e foi apontada como peça decisiva para a conquista, segundo a mesma apuração.

Como foi a partida

O São Paulo controlou boa parte do início do jogo e abriu o placar após rebote e assistência de Aline Milene para Bia Menezes, que finalizou na entrada da área. O Corinthians igualou quando Juliete aproveitou falha de Carlinha.

No segundo tempo, o ÁRBITRA foi ao VAR e marcou pênalti por puxão de Robinha em Érika; Gabi Zanotti cobrou fraco e Carlinha defendeu, em lance que incendiu a torcida são-paulina. Ao longo do jogo foram mostrados cartões a Belén Aquino, Érika, Jaque Ribeiro (COR) e Bia Menezes, Robinha e Karla Alves (SAO). A árbitra foi Daiane Caroline Muniz dos Santos.

Decisões Técnica e escalações

O técnico Thiago Viana repetiu a escalação que venceu na Neo Química Arena. Do lado corintiano, Emily Lima promoveu alterações no intervalo e tentou reação, mas não conseguiu virar o confronto. As equipes tiveram as seguintes formações iniciais, segundo a Agência Estádio:

SÃO PAULO – Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alves, Aline Milene; Isa Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS – Nicole; Thaís Regina, Thaís Ferreira e Érika; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Juliete; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnica: Emily Lima.

Público e recorde

O MorumBis recebeu oficialmente 49.405 torcedores, número apontado pela organização do jogo e citado pela Agência Estádio como o maior público da história do futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul. O São Paulo havia informado vendas antecipadas de 44.530 ingressos.

Contexto do título

Este é o primeiro Brasileirão feminino conquistado pelo São Paulo desde que a competição passou ao formato atual, em 2013; o clube havia sido vice em 2024, segundo CGN. Para o Corinthians, a derrota representou o fim de uma série invicta como mandante na Neo Química Arena que durava 33 jogos — com retrospecto de 29 vitórias, três empates e uma derrota, segundo a Agência Estádio.