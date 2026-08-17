MOTOCICLISTA DE 62 ANOS SOFRE AMPUTAÇÃO NO PÉ APÓS ACIDENTE COM ÔNIBUS NA BR-3

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MOTOCICLISTA DE 62 ANOS SOFRE AMPUTAÇÃO NO PÉ APÓS ACIDENTE COM ÔNIBUS NA BR-369
Um motociclista de 62 anos ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (17) após sofrer um acidente envolvendo uma motocicleta Honda 750 e um ônibus na BR-369, em Cascavel.
Segundo as informações, o motociclista atingiu a lateral do ônibus e sofreu uma queda. Com o impacto, a motocicleta acabou parando no canteiro lateral da rodovia.
Equipes da concessionária Via Campo foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. O homem sofreu amputação do pé e uma lesão grave no joelho.
Diante da gravidade dos ferimentos, o motociclista foi encaminhado com urgência ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, realizando a sinalização da rodovia e registrando a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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