Sua cadeira de escritório está causando a dor nas costas? Como avaliar antes de trocar

A redação do Ubiratã Online funciona como qualquer escritório pequeno do interior: poucas mesas, computador ligado o dia todo, gente escrevendo, apurando por telefone e fechando matéria no fim da tarde. Sentamos muito. E, como acontece em quase todo comércio e repartição da região, as cadeiras foram chegando aos poucos, cada uma de um jeito, algumas herdadas, outras compradas às pressas.

Foi numa dessas reclamações de dor lombar no fim do expediente que resolvemos olhar com atenção para o que cada um estava usando. Descobrimos pistão descendo sozinho, espuma achatada, encosto que não regulava mais. Ninguém tinha percebido, porque a cadeira vai piorando devagar e o corpo vai se adaptando mal.

Se a pergunta é o que caracteriza uma boa cadeira de escritório, a resposta curta é esta: altura regulável por pistão a gás, encosto com apoio para a lombar e regulagem de inclinação (o mecanismo Syncron é o mais indicado para quem passa muitas horas sentado), espuma injetada que não deforma, braços reguláveis e conformidade com a NR 17, a norma de ergonomia do Ministério do Trabalho.

Mas antes de sair comprando, vale fazer um diagnóstico da cadeira atual. Às vezes o problema é regulagem. Às vezes é uma peça. E às vezes a cadeira simplesmente não serve para o uso que você dá a ela. Para entender o que cada componente deveria entregar, usamos como referência as especificações técnicas da https://cadeflex.com.br, que explicam mecanismo, espuma, pistão e regulagens de forma direta.

Primeiro passo: a cadeira está regulada para você?

Parece óbvio, mas a maioria das pessoas nunca ajustou a própria cadeira. Recebeu, sentou e pronto. Antes de culpar o equipamento, faça este teste rápido, que leva cinco minutos:

Sente até o fundo do assento. Se o quadril não encosta no encosto, você está trabalhando sem apoio lombar.

Olhe para os pés. Eles devem ficar apoiados inteiros no chão. Se ficam na ponta ou pendurados, a altura está errada ou a mesa é alta demais para você.

Passe a mão entre a borda do assento e a parte de trás do joelho. O ideal é um espaço de uns três dedos.

Veja onde o apoio lombar encosta. Ele deve ficar na curva das costas, um pouco acima da cintura.

Apoie os antebraços. Os cotovelos devem ficar na altura do teclado, com os ombros soltos.

Se tudo isso é possível de ajustar e a dor diminui, a cadeira estava boa e só precisava de regulagem. Se algum desses pontos não tem ajuste, aí começa a lista de limitações.

Sinais de que a cadeira chegou ao limite

Algumas falhas têm conserto. Outras indicam que a cadeira nunca foi adequada para trabalho prolongado. A tabela abaixo ajuda a separar uma coisa da outra.

O que você percebe Causa provável Tem conserto? A cadeira desce sozinha durante o dia Pistão perdeu pressão Sim, troca do pistão, se houver peça compatível Sente a estrutura dura por baixo do assento Espuma achatada ou laminada de baixa qualidade Às vezes, com troca do assento completo O encosto balança ou não trava Mecanismo desgastado Sim, troca do mecanismo em muitos modelos Rodízio travando ou riscando o piso Rodízio quebrado ou inadequado para o piso Sim, troca simples dos rodízios Tela das costas afundada, formando uma rede Tela de baixa tensão cedeu Raramente compensa Não há regulagem de altura do encosto nem de braços Projeto limitado Não, é característica do modelo

Quando a lista de problemas envolve estrutura e falta de regulagem, trocar peça por peça costuma sair mais caro do que comprar uma cadeira adequada.

O que a NR 17 diz sobre o assento de trabalho

Para empresas, a referência é a Norma Regulamentadora 17. Ela pede que o assento de quem trabalha sentado tenha altura ajustável à estatura do trabalhador, borda frontal arredondada, pouca ou nenhuma conformação na base e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteger a região lombar.

Ela não especifica densidade de espuma, classe de pistão ou quantidade de rodízios. Esses detalhes aparecem em normas técnicas da ABNT e na ficha técnica do fabricante. Quem vai comprar para um comércio, escritório de contabilidade ou repartição deve pedir ao fornecedor o laudo ergonômico do modelo. Esse documento é o que mostra que a cadeira atende à norma, e não apenas a palavra “ergonômica” escrita no anúncio.

Os componentes que mais fazem diferença

Mecanismo de inclinação

Cadeiras simples têm encosto fixo ou o mecanismo Relax, em que assento e encosto inclinam juntos. No Syncron, o encosto inclina mais do que o assento, e os pés continuam no chão quando você reclina. Para quem alterna digitação com leitura ou ligações, isso muda bastante o conforto no fim do dia.

Pistão

Os pistões a gás são classificados por classe de resistência. Os de classe baixa aparecem em cadeiras de preço menor e tendem a falhar primeiro. Para uso diário e prolongado, a classe 4 é a mais indicada. Confira também o peso máximo suportado na ficha técnica.

Espuma

A espuma injetada é moldada no formato do assento e demora muito mais para deformar. A laminada, cortada de um bloco, achata mais rápido. Em cadeiras corporativas de boa qualidade, a densidade costuma ficar entre D45 e D55.

Revestimento

No calor do Paraná no verão, quem trabalha em casa sem ar condicionado sente a diferença entre um encosto de tela e um de courino. A tela mesh ventila as costas. O cuidado é escolher uma tela firme, que não ceda com o tempo.

Cadeira gamer resolve?

É uma dúvida frequente de quem monta escritório em casa. O visual chama atenção e o preço às vezes é parecido com o de uma cadeira de escritório. O formato, porém, vem dos bancos de carro de corrida, com abas laterais para segurar o corpo nas curvas. Para digitar o dia inteiro, essas abas tendem a limitar os ombros, e muitos modelos têm encosto reto na lombar, com uma almofada solta no lugar de apoio regulável. Para jogar, funciona. Para trabalhar oito horas, uma cadeira ergonômica de escritório costuma atender melhor.

Qual cadeira para cada ambiente de trabalho

Na nossa região, muita gente trabalha em espaços que não são escritórios tradicionais: balcão de loja, sala de atendimento, escritório montado no quarto de casa. Cada ambiente pede uma cadeira diferente.

Ambiente Tipo de cadeira Ponto de atenção Home office em cômodo pequeno Operacional ou executiva com encosto de tela Base compatível com o piso e espaço para girar Balcão de comércio Caixa alta com apoio para os pés Altura do assento compatível com o balcão Escritório de contabilidade ou administrativo Operacional com Syncron ou Back System Apoio lombar e braços reguláveis Sala de gerência Presidente com apoio de cabeça Regulagem de inclinação com trava Redação ou atendimento telefônico Operacional com encosto de contato permanente Conforto em postura de digitação

Cuidados que fazem a cadeira durar mais

Boa parte dos problemas que encontramos na redação poderia ter sido adiada com cuidados simples. Cabelo e fiapo enrolados nos rodízios fazem a cadeira travar e forçam o mecanismo a cada puxão. Parafusos da base e dos braços afrouxam com o uso e deixam a cadeira bamba. Sentar com força, se jogando no assento, castiga o pistão.

De tempos em tempos, vire a cadeira, limpe os rodízios e aperte os parafusos. Teste as regulagens para ver se ainda travam. Aspire a tela ou o tecido para tirar a poeira. E, se alguma peça falhar, procure reposição antes de descartar a cadeira inteira: pistão, rodízio e mecanismo costumam ser trocados sem grande dificuldade quando o fabricante mantém peças disponíveis.

Além da cadeira

Uma cadeira boa num posto de trabalho mal montado não faz milagre. O monitor precisa ficar mais ou menos na altura dos olhos, a um braço de distância. Notebook direto na mesa obriga a abaixar a cabeça o tempo todo; um suporte e um teclado externo resolvem. E nenhuma cadeira substitui levantar de vez em quando, nem que seja para buscar um copo de água.

Perguntas frequentes

Almofada lombar avulsa substitui uma cadeira com apoio lombar?

Ajuda como solução provisória, mas escorrega e muda de lugar ao longo do dia. Um apoio lombar integrado e regulável fica sempre na posição certa.

Qual a altura certa da mesa?

A mesa deve permitir que os antebraços fiquem apoiados com os cotovelos em ângulo próximo de 90 graus, com os pés no chão. Se a mesa for alta e não regular, suba a cadeira e use um apoio para os pés.

Cadeira sem braço serve para trabalhar?

Para uso curto, sim. Para várias horas digitando, os braços reguláveis aliviam ombros e pescoço, porque sustentam parte do peso dos braços.

Vale a pena comprar cadeira de escritório usada?

Pode valer, desde que você teste pistão, mecanismo e regulagens e confira o estado da espuma. Pergunte o modelo e verifique se ainda existem peças de reposição.

Pessoas muito altas ou muito baixas precisam de cadeira especial?

Precisam de uma cadeira com faixa ampla de regulagem de altura e, de preferência, regulagem de profundidade do assento. Confira na ficha técnica as medidas mínima e máxima.

De quanto em quanto tempo devo levantar da cadeira?

Não há um número único que sirva para todos, mas pausas curtas ao longo do expediente ajudam a aliviar a musculatura. Levantar para beber água, atender o telefone em pé ou ir até a mesa de um colega já conta.

Monitor ou notebook influencia na dor nas costas?

Influencia. Tela baixa faz a cabeça ir para a frente e sobrecarrega pescoço e parte alta das costas. Ajuste a altura da tela junto com a cadeira.

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FONTES: https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2023/05/07/empresa-usa-tecnologia-para-produzir-cadeiras-de-escritorio-personalizadas.ghtml