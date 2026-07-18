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MOTOCICLISTA FICA FERIDO EM ACIDENTE NO CONJUNTO BOA VISTA, EM UBIRATÃ
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (18), na Rua Gina e Diva de Martini, no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã.
A ocorrência envolveu um motociclista, que ficou ferido após o acidente. Equipes de resgate foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima para atendimento médico.
As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento.
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