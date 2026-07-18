Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

MOTOCICLISTA FICA FERIDO EM ACIDENTE NO CONJUNTO BOA VISTA, EM UBIRATÃ

  • Read Time1 min

Share your love

 

MOTOCICLISTA FICA FERIDO EM ACIDENTE NO CONJUNTO BOA VISTA, EM UBIRATÃ

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (18), na Rua Gina e Diva de Martini, no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã.

A ocorrência envolveu um motociclista, que ficou ferido após o acidente. Equipes de resgate foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244.

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados