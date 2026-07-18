MOTOCICLISTA FICA FERIDO EM ACIDENTE NO CONJUNTO BOA VISTA, EM UBIRATÃ

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (18), na Rua Gina e Diva de Martini, no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã.

A ocorrência envolveu um motociclista, que ficou ferido após o acidente. Equipes de resgate foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam a vítima para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244.

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes