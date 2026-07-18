Motorista é flagrado com maconha durante fiscalização na PR-182, em Palotina

Um motorista de 28 anos foi flagrado com maconha durante uma operação de fiscalização realizada na noite de sexta-feira (17), na PR-182, em Palotina.

A abordagem ocorreu por volta das 21h10, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo a corporação, o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,09 mg/L. Diante do resultado, foi lavrado o auto de infração de trânsito previsto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Droga foi apreendida

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso da calça do motorista uma porção de maconha, que totalizou sete gramas.

Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, conforme a Lei de Drogas. O homem foi orientado sobre a audiência preliminar no Juizado Especial Criminal, enquanto o entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Palotina.