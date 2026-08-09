Motorista perde controle e morre após Civic colidir contra poste em Amambai

Um acidente fatal envolvendo um Honda Civic foi registrado por uma câmera de segurança na madrugada do domingo (9) em Amambai, Mato Grosso do Sul. O motorista do veículo, Gustavo Davalos, de 23 anos, perdeu o controle do carro, que colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica na Avenida Pedro Manvailler.

O impacto foi tão forte que destruiu a parte dianteira do Civic, deixando o jovem preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local para os levantamentos necessários.

Dinâmica do acidente e investigação

Segundo informações divulgadas pelo Aquidauana News, o veículo teria sofrido um desvio na pista antes da perda do controle, o que resultou na saída da pista, subida na calçada e posterior colisão contra o poste. A dinâmica exata do acidente ainda será esclarecida pela perícia.

Local e contexto

O acidente ocorreu na região central da cidade de Amambai, localizada a cerca de 350 quilômetros de Campo Grande, capital do estado. A via onde o acidente aconteceu é movimentada, o que torna o episódio ainda mais relevante para a segurança local.

Registro e repercussão

As imagens captadas pela câmera de segurança chamam atenção pela violência do impacto e têm sido compartilhadas devido à gravidade do acidente, trazendo como consequência a morte do jovem motorista.

Perguntas frequentes

Quem foi a vítima do acidente em Amambai?

A vítima foi Gustavo Davalos, de 23 anos, que morreu após seu Honda Civic colidir contra um poste de energia elétrica.

Onde ocorreu o acidente?

O acidente aconteceu na Avenida Pedro Manvailler, na área central da cidade de Amambai, Mato Grosso do Sul.

O que se sabe sobre a causa do acidente?

Informações preliminares indicam que o veículo pode ter sofrido um desvio na pista antes da perda do controle, mas a dinâmica exata será investigada pela perícia.