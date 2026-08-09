Ministro Nunes Marques destaca transparência e segurança ao abrir urnas eletrônicas para o público durante evento do TSE em Brasília

Ministro Nunes Marques ressalta transparência e segurança do sistema de votação eletrônica em evento público no Autódromo Nelson Piquet

A Justiça Eleitoral promoveu uma série de ações para aproximar a população do funcionamento da urna eletrônica, culminando na abertura das urnas diante do público em Brasília. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, destacou o papel dessas iniciativas para aumentar a confiança no processo eleitoral brasileiro. O evento de encerramento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação foi realizado durante a Corrida pela Democracia, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, neste domingo (9).

Ao longo da semana, o TSE e os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizaram exposições, simulações e ações de combate à desinformação que mostraram o funcionamento detalhado da urna eletrônica. Segundo o ministro, as demonstrações públicas de desmontagem das urnas eletrônicas foram feitas em diversos locais como shopping centers, escolas e eventos especiais, reforçando a mensagem de transparência.

Essas iniciativas tiveram como objetivo informar a sociedade sobre a segurança, a auditabilidade e a acessibilidade do processo eleitoral, temas fundamentais para assegurar a integridade do voto. Conforme informações divulgadas pela Agência Brasil, Nunes Marques classificou a urna eletrônica como “patrimônio da democracia” e reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com o controle social do processo de votação.

Abertura das urnas eletrônicas e ações de transparência

Durante toda a semana, foram promovidas visitas ao Museu do Voto, exposições interativas e votações simuladas, que facilitaram a compreensão de como a urna eletrônica registra e contabiliza os votos. Nunes Marques explicou que a abertura de urnas perante o público, realizada em diversos estados, permitiu apresentar quais são os componentes internos do equipamento e detalhar cada etapa do caminho do voto, desde sua inserção até a apuração.

Estas iniciativas são essenciais para combater as dúvidas e fake news sobre o sistema eleitoral. O ministro enfatizou que o TSE tem se empenhado também em ações de acessibilidade para garantir que pessoas com deficiência possam votar com autonomia e segurança.

Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional

No último domingo (9), o TSE instituiu o Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional. Este grupo tem a missão de monitorar o uso indevido da inteligência artificial e a disseminação de desinformação durante o período eleitoral. O conselho assessora o presidente do tribunal para que sejam tomadas medidas que garantam a normalidade e a lisura das eleições, evitando interferências indevidas na opinião pública.

Esse esforço é mais uma resposta institucional para preservar a confiança nas eleições brasileiras, especialmente em um contexto de crescente circulação de informações falsas nas redes sociais.

Eleições 2026: datas e importância do sistema eletrônico

O primeiro turno das eleições ocorrerá em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores e presidente da República. Caso nenhum dos candidatos a governador ou presidente obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 30 de outubro para definir esses cargos.

A segurança e a transparência do sistema eletrônico são vitais para que esse processo democrático funcione adequadamente e com legitimidade. A urnas eletrônicas brasileiras contam com mecanismos de auditoria que tornam a apuração confiável e rápida, um diferencial reconhecido mundialmente.

Transparência e combate à desinformação em foco

Por meio das ações realizadas, o TSE busca que o cidadão não apenas vote, mas também compreenda como seu voto é processado e protegido contra fraudes. O esforço em divulgar informações claras visa fortalecer a democracia e garantir que o eleitor tenha acesso a dados seguros e atualizados.

Além disso, o combate à desinformação e o incentivo à acessibilidade são pilares essenciais para um processo eleitoral inclusivo e confiável. Essas práticas contribuem para a participação plena do eleitorado e para a defesa da integridade do pleito.

FAQ

1. Por que o TSE abriu as urnas eletrônicas para o público?

A abertura pública das urnas visa aumentar a transparência e a confiança da população no sistema eletrônico de votação, mostrando como o equipamento funciona internamente.

2. Quais ações foram realizadas durante a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação?

Foram feitas exposições, simulações de votação, visitas ao Museu do Voto, além de ações para melhorar a acessibilidade e combater a desinformação.

3. O que é o Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional?

É um grupo criado para monitorar o uso da inteligência artificial e a disseminação de fake news durante as eleições, assessorando o presidente do TSE.

4. Quando ocorrerão as eleições para presidente em 2026?

O primeiro turno será em 2 de outubro e o segundo, se necessário, em 30 de outubro.

5. Como a urna eletrônica garante a segurança do voto?

Ela possui mecanismos de auditoria e controle que garantem a integridade, a sigilosidade e a rapidez na apuração dos votos, reconhecidos internacionalmente como confiáveis.