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MP aponta desvio de finalidade em desapropriação de prédio em Botafogo

MP aponta desvio de finalidade em desapropriação de prédio em Botafogo

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MP aponta desvio de finalidade em desapropriação de prédio em Botafogo
1 de 4 Prefeitura desapropria prédio com comércio ativo em Botafogo; vereador e moradores apontam ilegalidade — Foto: Reprodução Google Maps

“O parecer do Ministério Público é uma vitória do bom senso, da legalidade e da proteção ao direito constitucional de propriedade. Não se pode admitir que o poder público atue como intermediário imobiliário, desapropriando um patrimônio privado ativo para entregá-lo a terceiros sob o falso pretexto de ‘renovação urbana’. Continuaremos lutando na Justiça para garantir que a lei seja cumprida e que o direito dos moradores de Botafogo a um serviço essencial seja respeitado.”

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Corinthia Mes

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