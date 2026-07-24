Identificado trabalhador que morreu atropelado por caminhão em frente à Delegacia

Foi identificada a vítima do acidente com morte em Cascavel ocorrido na manhã desta sexta-feira (24). Jason Antônio Martins, trabalhador com cerca de 10 anos de atuação na empresa, foi atropelado por um caminhão na Rua da Bandeira, em frente à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

De acordo com informações apuradas no local, Jason auxiliava na retirada de um veículo quando o cabo de aço do guincho se rompeu. O rompimento fez com que o caminhão se movimentasse de forma inesperada, atingindo diretamente o trabalhador.

Testemunhas relataram que a roda do caminhão passou sobre o tórax da vítima. Equipes de socorristas, incluindo o médico da corporação e um caminhão ABTR, foram rapidamente acionadas. O uso do desencarcerador foi necessário para acessar a vítima, que foi imobilizada e levada para o interior da ambulância, onde foram feitas tentativas de reanimação. Apesar dos esforços, Jason Antônio Martins não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

O local do acidente foi isolado para a realização da perícia, e equipes da Polícia Científica estiveram presentes para os procedimentos necessários.