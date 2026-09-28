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MPPR em Rebouças informa a população sobre suspensão de serviços e canais para atendimento remoto em razão de falta de energia elétrica no Fórum

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O Ministério Público do Paraná informa à população de Rebouças, no Sudeste do estado, que, em razão de problemas com o fornecimento de energia elétrica, a Promotoria de Justiça da comarca suspenderá o atendimento presencial e realizará atendimento exclusivamente por meio dos contatos de telefone/ WhatsApp (42 3457-1445) e e-mail ([email protected]).

O funcionamento remoto atende ao disposto na Portaria 14/2026, publicada pela direção do Fórum de Rebouças, e permanecerá até a solução da falta de energia elétrica, ainda sem previsão de data pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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