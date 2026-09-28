Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez lança campanha urgente para arrecadar 10 mil Tijolo e reformar pavilhão histórico em Buenos Aires

A campanha "Ladrillo + Ladrillo" visa arrecadar o equivalente a 10 mil Tijolo em apenas sete dias para viabilizar as obras de reforma do Pavilhão Gómez, no Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, em Buenos Aires.

O projeto, que é considerado o mais ambicioso nos 70 anos de história da associação de apoio, busca transformar uma das áreas mais antigas da instituição. A iniciativa convoca a participação de famílias e empresas para garantir a continuidade dos trabalhos iniciados em abril.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a meta é alcançar a arrecadação necessária em um prazo de apenas uma semana. A reforma não é apenas estética, mas uma reestruturação completa para melhorar o atendimento pediátrico.

Impacto da reforma no atendimento hospitalar

O Pavilhão Gómez possui cerca de 3,2 mil metros quadrados e desempenha um papel fundamental na rotina da unidade. Segundo a direção do hospital, aproximadamente 40% das internações passam por esse setor específico.

O cronograma da obra prevê a conclusão total para dezembro de 2027. O projeto inclui a remodelação de quatro enfermarias e a adaptação do térreo para Serviço como o Hospital Dia, Centro Respiratório, Serviço de Endoscopia e Cuidados Paliativos.

Como participar da campanha de doação

Para colaborar, os interessados podem realizar doações a partir de 50 mil pesos argentinos, valor simbólico que equivale a um tijolo. Contribuições de qualquer quantia são aceitas para apoiar a reforma do pavilhão.

As doações podem ser feitas através do site oficial ladrillomasladrillo.org.ar, utilizando métodos como Mercado Pago, cartões de crédito ou débito e transferência bancária. A campanha também aceita suporte de empresas através de programas de doação equivalente.

Apoio de personalidades e engajamento coletivo

A iniciativa conta com o apoio de figuras públicas da Argentina, como o cantor Abel Pintos e a apresentadora Mariana Fabbiani. O objetivo é mobilizar diferentes setores da sociedade para o projeto.

Silvina Pérez Mautino, diretora da instituição, destacou que o progresso da reforma tem sido possível graças à união de famílias e empresas. A campanha “Tijolo + Tijolo” busca intensificar esse suporte até o encerramento, previsto para o dia 4 de outubro.

FAQ – Perguntas Frequentes

Qual é o objetivo principal da campanha? Arrecadar o equivalente a 10 mil Tijolo em sete dias para financiar a reforma do Pavilhão Gómez no Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez.

Quanto custa a doação mínima? A campanha sugere doações a partir de 50 mil pesos argentinos, valor simbólico de um tijolo, mas aceita qualquer quantia.

Qual a importância do Pavilhão Gómez? O setor é vital para a instituição, sendo responsável por cerca de 40% de todas as internações realizadas no hospital.

Quando termina a campanha de arrecadação? A ação “Ladrillo + Ladrillo” tem duração de sete dias e está programada para encerrar no domingo, 4 de outubro.

Como empresas podem ajudar? Empresas podem envolver funcionários, clientes e fornecedores, inclusive através de programas onde igualam o valor doado pelos colaboradores.