MPPR promove encontro sobre o Setembro Surdo e acessibilidade

A 2ª Promotoria de Justiça de Cianorte, com o apoio técnico do Serviço Social da 16ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (Urate) e da Central de Atendimento ao Cidadão, promoveu uma atividade de reflexão sobre o Setembro Surdo. O encontro ocorreu em 5 de outubro, na sede do Ministério Público do Paraná em Cianorte, e reuniu membros, servidores e estagiários da comarca.

Estiveram presentes as estudantes do curso de graduação em Letras – Língua Portuguesa e Libras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Francielle de Alvarenga Fernandes e Elisângela Lourenço. Ambas são pessoas surdas e puderam compartilhar experiências e reflexões, barreiras comunicacionais e desafios encontrados no acesso a serviços e instituições. A atividade contou com um momento prático, no qual os participantes puderam conhecer e praticar o alfabeto manual em Libras. Também foram discutidos dados sobre o Setembro Surdo, a importância da Libras e o reconhecimento das especificidades das pessoas surdas nos espaços de atendimento.

Para a Promotora de Justiça Elaine Lopo Rodrigues, a iniciativa representa uma importante oportunidade de aproximação entre o Ministério Público e o conhecimento produzido no espaço acadêmico. “A Libras é fundamental para garantir a comunicação e o acesso das pessoas surdas aos seus direitos. A capacitação continuada é essencial para qualificar o atendimento e fortalecer a acessibilidade em nossa instituição”, afirmou.

A assessora da 2ª Promotoria de Justiça, Sonayra Santos Marcuz, que também participou da ação, destacou: “A atividade foi fundamental para conhecermos, a partir da experiência de pessoas surdas, suas vivências, barreiras e desafios. Compreender essa realidade nos ajuda a reconhecer a pessoa surda como sujeito de direitos e a repensar nossas práticas, tornando o atendimento do Ministério Público cada vez mais acolhedor e acessível”.



Serviço de atendimento em Libras – Desde setembro, o MPPR conta com um novo serviço de intérprete de Libras, que possibilita o atendimento imediato às pessoas surdas que procuram a instituição. A iniciativa amplia as condições de acessibilidade comunicacional e contribui para assegurar o acesso da população surda aos serviços prestados pelo Ministério Público.