Incêndio em base Military no Canadá avança quase 1 km em menos de um minuto e mata quatro militares

Fogo em CFB Wainwright, em Alberta, atingiu tropas em treinamento; 39 feridos e autoridades descartam ato terrorista, segundo a BBC

O incidente começou por volta das 16h (22:00 GMT) e deixou dezenas de feridos que foram encaminhados a hospitais da região.

Vítimas e feridos

O primeiro-ministro Mark Carney confirmou os nomes dos quatro mortos: Sgt Morgan Wong, Pte Shaun Farrell, Pte Aidan Goulding e Pte Hayden Lykkemark, segundo a BBC. Do total de pessoas hospitalizadas, 39 recebiam atendimento e ao menos 19 estavam em condição crítica, de acordo com o relatório citado pela BBC.

Warren Thirsk, médico do Royal Alexandra Hospital, disse à emissora CBC — citada pela BBC — que o número de pacientes “completamente sobrecarregou” os serviços de saúde em Wainwright.

Como ocorreu e investigação

Maj-Gen Wade Rutland, comandante da 1st Canadian Division, relatou que membros da infantaria realizavam “high-intensity combat training with live munitions” em um campo de granadas e de ataque quando a chama se aproximou repentinamente. Rutland afirmou que, em pouco tempo, o fogo estava sobre os soldados.

A Canadian Armed Forces declarou que, até o momento, não há indicações de atividade terrorista, conforme reportou a BBC.

Outros pontos citados

A base de Wainwright, usada para exercícios com munição real e frequentada por tropas canadenses e aliadas, abriga tipicamente cerca de 690 militares e 300 civis no local, segundo a BBC. O incêndio ocorreu pouco antes de uma votação em Alberta sobre a separação da província do Canadá; o ministro da Defesa, David McGuinty, optou por não comentar se o episódio afetaria esse processo, informou a BBC.

As informações deste texto foram obtidas e verificadas a partir da reportagem da BBC publicada em 19 de outubro de 2026, por Paulin Kola.