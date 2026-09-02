MPPR promove evento sobre socioeducação em meio aberto

O Ministério Público do Paraná promoveu, na sexta-feira, 28 de agosto, o evento “A Socioeducação em Meio Aberto em União da Vitória”, realizado em parceria com o Grupo de Estudos em Psicologia Judiciária da Vara de Família e Anexos do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A iniciativa buscou contribuir para o aprimoramento do atendimento e das políticas públicas sobre o tema, a partir da produção acadêmica e da avaliação de dados da realidade local.



Durante o encontro, o pesquisador Gustavo Furtoso apresentou análises sobre a realidade da socioeducação em meio aberto no município, produzidas a partir de sua tese de doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. O estudo teve como base dados processuais e do sistema de assistência social da comarca, acompanhando adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto.

A análise permitiu identificar demandas, encaminhamentos e resultados, contribuindo para a reflexão sobre os desafios e as possibilidades de aprimoramento da atuação da rede de atendimento e do sistema de garantia de direitos na região. Participaram das discussões o Promotor de Justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, o Magistrado Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, integrantes da Promotoria de Justiça e da Central de Atendimento do MPPR em União da Vitória, além de profissionais da área e representantes da rede de atendimento.

A abertura do encontro, que reuniu cerca de 35 participantes, foi marcada pela apresentação de um rap elaborado por adolescentes em cumprimento de liberdade assistida no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de União da Vitória, com apoio da equipe responsável pelo estudo.