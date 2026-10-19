MPPR promove live sobre uso de telas e neurodesenvolvimento infantojuvenil

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Os impactos do uso excessivo de telas no neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes serão tema da live Mês das Crianças: presente ou presença?, promovida pelo Ministério Público do Paraná nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 9h. O evento terá a participação do neuropediatra Camilo Vieira, mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, e será aberto a integrantes do MPPR, profissionais da rede de proteção e comunidade interessada no tema.
A proposta é ampliar a conscientização sobre os efeitos dos dispositivos eletrônicos, os riscos associados ao uso excessivo e a importância de hábitos digitais saudáveis. A iniciativa também busca qualificar os profissionais e fortalecer a atuação ministerial na proteção integral de crianças e adolescentes, contribuindo para o aprimoramento de políticas públicas de prevenção e de promoção da saúde infantojuvenil.
Organizada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação (CAOPCAE), com o apoio da Escola Superior do MPPR, a live será aberta pelo Procurador de Justiça Márcio Teixeira dos Santos e terá mediação das Promotoras de Justiça Danielle Cristine Cavali Tuoto e Heloise Bettega Kuniyoshi Casagrande.
Mês das Crianças: presente ou presença?
Data: 22 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 11h
Inscrições neste link (participação aberta à comunidade)
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