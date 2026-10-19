Governo Federal antecipa 1º pagamento do Bolsa Família reajustado para a semana do segundo turno das eleições

Governo Federal antecipa 1º pagamento do Bolsa Família reajustado para a semana do segundo turno

O Governo Federal confirmou a antecipação do pagamento do Bolsa Família referente ao mês de outubro. De acordo com informações divulgadas pelo portal Banda B, os valores começaram a ser liberados nesta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2026.

Com essa mudança no cronograma, o depósito do benefício reajustado ocorrerá integralmente na semana que antecede o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo domingo, dia 25. A iniciativa busca assegurar que as Família recebam o auxílio antes de irem às urnas.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) explicou que a decisão de unificar o calendário de pagamentos visa mitigar os impactos causados pelo fenômeno climático super El Niño, que tem atingido diversas regiões do país.

Entenda a mudança no calendário de outubro

A antecipação do Bolsa Família segue um cronograma específico para garantir a organização dos saques. Para os beneficiários com NIS final 1, o recurso foi disponibilizado nesta segunda-feira (19), enquanto quem possui NIS final 2 recebe nesta terça-feira (20).

Para os demais beneficiários, com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, o pagamento será unificado na quarta-feira (21). O ministério ressalta ainda que Família residentes em municípios em situação de Emergências ou Calamidades Públicas reconhecida recebem o valor no primeiro dia.

Por que o governo fala em super El Niño?

Dados do ministério revelam um aumento expressivo nos registros de desastres naturais. Entre agosto e setembro de 2026, foram 518 reconhecimentos federais de Emergências, mais que o dobro dos 253 registrados no mesmo período de 2025.

O avanço das tempestades e inundações no Sul, somado à estiagem severa em partes do semiárido, justificou a ação do Comitê Permanente para Respostas de Proteção Social. A medida é vista como um instrumento de proteção social adaptativa para evitar a insegurança alimentar.

Como consultar e manter o benefício ativo

Para verificar o saldo e o extrato, o beneficiário pode utilizar os aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem, ou acessar o Portal Cidadão da Caixa. Dúvidas podem ser sanadas pelo Disque Social do MDS, no número 121, ou pela Central de Atendimento da Caixa, no 111.

É fundamental que as Família mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Além disso, o cumprimento das condicionalidades de saúde, como vacinação e pré-natal, e a frequência escolar das crianças e adolescentes continuam sendo requisitos obrigatórios para o recebimento.

Perguntas Frequentes

1. A antecipação do Bolsa Família ocorrerá apenas em outubro?

Não, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que a antecipação será estendida também para os meses de novembro e dezembro de 2026.

2. Onde posso consultar se recebo o valor antecipado?

Você pode verificar sua situação através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, ou pelo site do Portal Cidadão da Caixa.

3. O que acontece se o meu município estiver em estado de Calamidades?Nesses casos, o pagamento é unificado e liberado automaticamente no dia 19, facilitando o acesso ao dinheiro para Família em situação de maior risco.

4. Quais condicionalidades preciso cumprir para não perder o benefício?

É necessário manter a frequência escolar dos filhos, a carteira de vacinação em dia e realizar o acompanhamento pré-natal, caso haja gestantes na família.

5. O valor do Bolsa Família mudou com essa antecipação?

A antecipação refere-se ao cronograma de datas. O valor recebido corresponde ao benefício já reajustado conforme as regras vigentes do programa.