MPPR realiza nesta sexta-feira, 4 de setembro, atendimento descentralizado no distrito de Bugre, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba

O Ministério Público do Paraná realizará nesta sexta-feira, 4 de setembro, atendimento descentralizado no distrito do Bugre, localidade rural com aproximadamente 5 mil habitantes, situada no município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. A iniciativa, promovida pela 3ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, objetiva ampliar o acesso da população aos serviços da instituição.

Áudio do Promotor de Justiça Rodrigo Baptista Braziliano

Na data, serão prestadas orientações jurídicas e recebidas demandas da comunidade sobre temas relacionados à atuação do Ministério Público, como questões ligadas a serviços públicos de saúde e de educação, problemas com saneamento básico, direito de família, infância e juventude, idoso, violência doméstica e demandas na área criminal, entre outras.

Atendimento – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Campo Largo mantêm atendimento permanente à população na sede da instituição (Rua Dom Pedro II, 736, Centro de Campo Largo), ou de forma virtual pelos e-mails: [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected].

SERVIÇO

Atendimento do MPPR no distrito de Bugre, em Balsa Nova

Data: 4/9/2026, das 13 às 17 horas

Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Bugre (Rua Antônio Gequelin, 35, Bugre, Balsa Nova)

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