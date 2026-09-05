Bombardeios israelenses deixam ao menos um morto e vários feridos em Gaza

Segundo autoridades de saúde e imprensa palestina, ataques neste sábado atingiram locais como Al Qarara, al-Tuffah e áreas próximas a Al-Bureij

Bombardeios e disparos atribuídos às forças israelenses realizados neste sábado, 5, deixaram ao menos um palestino morto e vários feridos, inclusive crianças, em diferentes pontos da Faixa de Gaza, segundo relatos de fontes médicas e autoridades de saúde locais, informou a Agência Estado via CGN.

O morto teria sido atingido por tiros na cidade de Al Qarara, no sul do território. Feridos foram relatados em várias localidades, segundo as fontes consultadas.

Vítimas e relatos por local

Fontes médicas e autoridades de saúde informaram que, no sul da Faixa de Gaza, três palestinos — incluindo uma menina — teriam sido feridos por disparos perto da cidade de Hamad. Outra menina teria sido atingida nas imediações da rotatória de Abu Hamid.

Na Cidade de Gaza, no bairro de al-Tuffah, a imprensa palestina relatou que um ataque aéreo deixou três feridos. Na região central, foi relatado fogo pesado ao norte do campo de refugiados de Al-Bureij, e o litoral da Cidade de Gaza também teria sido alvo de tiros.

Dados de saúde e recente evolução

segundo CGN, autoridades de saúde em Gaza elevaram o total de mortos desde 7 de outubro de 2023. A pasta de saúde local afirmou: “Os hospitais da Faixa de Gaza receberam 17 corpos nas últimas 48 horas”.

As informações sobre vítimas e locais atingidos foram compartilhadas por fontes médicas, autoridades de saúde locais e pela imprensa palestina, conforme apurado pela Agência Estado e veiculado pela CGN.