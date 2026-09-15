Mudança no horário do sorteio da Lotofácil da Independência

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A alteração foi confirmada pela Empresa Brasil de Comunicação, que detalhou as novas diretrizes para os apostadores que desejam concorrer ao prêmio milionário. A mudança visa ajustar a logística do sorteio, garantindo a transparência e a organização do concurso.
Anteriormente, a expectativa era de que o sorteio ocorresse durante o período da manhã, precisamente às 11h. Agora, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento foi remarcado para o período noturno, às 21h.
Com essa nova definição de horário, os prazos para o registro de jogos também foram atualizados, exigindo atenção redobrada de quem pretende participar do concurso da Lotofácil da Independência.
Para os jogadores que preferem realizar suas apostas fisicamente nas unidades Loterias, o prazo final foi estabelecido para as 18h desta terça-feira. É fundamental respeitar esse horário para que o bilhete seja processado a tempo.
Já para aqueles que optam pela conveniência do ambiente digital, o sistema permanece aberto por mais tempo. As apostas feitas pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa, incluindo as cotas de bolão, serão aceitas até as 20h.
O prêmio principal do sorteio especial está estimado em 300 milhões de reais, um valor que atrai milhões de brasileiros. Para participar, o apostador deve selecionar de 15 a 20 números dentro do universo de 25 disponíveis no volante.
O custo da aposta simples, que consiste na escolha de 15 números, é de 3,50 reais. Vale lembrar que, de acordo com as regras da Caixa, caso não haja nenhum ganhador que acerte os 15 números, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.
Qual o novo horário do sorteio da Lotofácil da Independência? O sorteio será realizado às 21h desta terça-feira, dia 15.
Até que horas posso apostar na lotérica? As apostas presenciais nas Loterias podem ser feitas até as 18h desta terça-feira.
Qual o prazo para apostar pelo aplicativo ou portal da Caixa? Pelos canais digitais, o prazo para apostas e cotas de bolão segue até as 20h.
Qual o valor do prêmio estimado? O prêmio para este sorteio especial está estimado em 300 milhões de reais.
O que acontece se ninguém acertar os 15 números? Se não houver ganhador na faixa principal, o valor do prêmio será rateado entre os acertadores da faixa de 14 acertos.