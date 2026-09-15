Mudança no horário do sorteio da Lotofácil da Independência

A Caixa Econômica Federal anunciou uma mudança importante no cronograma do sorteio especial da Lotofácil da Independência, alterando o horário previsto para a realização do evento nesta terça-feira, dia 15.

A alteração foi confirmada pela Empresa Brasil de Comunicação, que detalhou as novas diretrizes para os apostadores que desejam concorrer ao prêmio milionário. A mudança visa ajustar a logística do sorteio, garantindo a transparência e a organização do concurso.

Anteriormente, a expectativa era de que o sorteio ocorresse durante o período da manhã, precisamente às 11h. Agora, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento foi remarcado para o período noturno, às 21h.

Com essa nova definição de horário, os prazos para o registro de jogos também foram atualizados, exigindo atenção redobrada de quem pretende participar do concurso da Lotofácil da Independência.

Novos prazos para o registro de apostas

Para os jogadores que preferem realizar suas apostas fisicamente nas unidades Loterias, o prazo final foi estabelecido para as 18h desta terça-feira. É fundamental respeitar esse horário para que o bilhete seja processado a tempo.

Já para aqueles que optam pela conveniência do ambiente digital, o sistema permanece aberto por mais tempo. As apostas feitas pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa, incluindo as cotas de bolão, serão aceitas até as 20h.

Detalhes sobre o prêmio e como participar

O prêmio principal do sorteio especial está estimado em 300 milhões de reais, um valor que atrai milhões de brasileiros. Para participar, o apostador deve selecionar de 15 a 20 números dentro do universo de 25 disponíveis no volante.

O custo da aposta simples, que consiste na escolha de 15 números, é de 3,50 reais. Vale lembrar que, de acordo com as regras da Caixa, caso não haja nenhum ganhador que acerte os 15 números, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

Perguntas frequentes sobre o sorteio

Qual o novo horário do sorteio da Lotofácil da Independência? O sorteio será realizado às 21h desta terça-feira, dia 15.

Até que horas posso apostar na lotérica? As apostas presenciais nas Loterias podem ser feitas até as 18h desta terça-feira.

Qual o prazo para apostar pelo aplicativo ou portal da Caixa? Pelos canais digitais, o prazo para apostas e cotas de bolão segue até as 20h.

Qual o valor do prêmio estimado? O prêmio para este sorteio especial está estimado em 300 milhões de reais.

O que acontece se ninguém acertar os 15 números? Se não houver ganhador na faixa principal, o valor do prêmio será rateado entre os acertadores da faixa de 14 acertos.