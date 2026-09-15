Bob Mackie, ‘Sultan of Sequins’, morre aos 87 anos

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O figurinista Bob Mackie morreu aos 87 anos, segundo anúncio publicado na conta oficial dele no Instagram, informado pela BBC. A postagem afirmou que Mackie “viveu seus 87 anos ao máximo” e destacou que seu talento e designs extraordinários continuarão a trazer beleza ao mundo.
Conhecido como o “Sultan of Sequins” por suas peças repletas de lantejoulas, Mackie criou figurinos para artistas como Cher, Tina Turner, Dolly Parton e Elton John, entre outros, conforme relatou a BBC. Entre suas criações mais célebres estão o traje com moicano usado por Cher no Oscar de 1986 — apelidado de “revenge” outfit — e o uniforme de beisebol dos Dodgers, bordado e brilhante, usado por Elton John em 1975.
A BBC também lembra que Mackie desenhou a roupa que Marilyn Monroe usou ao cantar “Happy Birthday Mr. President” para John F. Kennedy em 1962, quando trabalhava como desenhista de croquis para Jean Louis.
No comunicado publicado no Instagram, segundo a BBC, foi dito: “É com grande pesar que compartilhamos a notícia de que o Sr. Bob Mackie faleceu hoje”; a mensagem acrescentou que ele realizou seu sonho de ser designer de moda e figurinos.
Sir Elton John escreveu no Instagram, citado pela BBC: "Sempre que eu colocava algo que Bob fez, eu me sentia muito, muito especial. Seus figurinos eram obras de arte, e ele será lembrado como um dos Designer mais lendários de Hollywood." A cantora Pink publicou que "haverá alguns anjos fabulosa mente vestidos" em referência ao trabalho de Mackie.
Robert Gordon Mackie nasceu em Monterey Park, Califórnia, em 1939, conforme a BBC. A publicação relata que ele casou‑se com a cantora e atriz Lulu Porter em 1960; o casal se divorciou em 1963. Do casamento nasceu um filho, Robin, que morreu em seus trinta e poucos anos por uma doença relacionada à Aids, segundo a BBC. Mackie manteve um relacionamento com o estilista Iranian Ray Aghayan de 1963 até a morte de Aghayan em 2011.
A BBC registra também a trajetória de prêmios de Mackie: ele venceu um Tony, recebeu nove Emmys e foi indicado a três Oscars.
Segundo a BBC, Mackie seguiu ativo nos anos recentes: ele assinou figurinos usados por artistas como Miley Cyrus na performance do Grammy de 2024 e por Sabrina Carpenter no MTV Video Music Awards do ano anterior.
Mais informações sobre eventos comemorativos ou funerais não foram detalhadas na cobertura da BBC citada.