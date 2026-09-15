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Bob Mackie, ‘Sultan of Sequins’, morre aos 87 anos

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O designer norte‑American, criador de figurinos de Cher, Elton John e Tina Turner, teve a morte anunciada em sua conta no Instagram.

O figurinista Bob Mackie morreu aos 87 anos, segundo anúncio publicado na conta oficial dele no Instagram, informado pela BBC. A postagem afirmou que Mackie “viveu seus 87 anos ao máximo” e destacou que seu talento e designs extraordinários continuarão a trazer beleza ao mundo.

Carreira e criações marcantes

Conhecido como o “Sultan of Sequins” por suas peças repletas de lantejoulas, Mackie criou figurinos para artistas como Cher, Tina Turner, Dolly Parton e Elton John, entre outros, conforme relatou a BBC. Entre suas criações mais célebres estão o traje com moicano usado por Cher no Oscar de 1986 — apelidado de “revenge” outfit — e o uniforme de beisebol dos Dodgers, bordado e brilhante, usado por Elton John em 1975.

A BBC também lembra que Mackie desenhou a roupa que Marilyn Monroe usou ao cantar “Happy Birthday Mr. President” para John F. Kennedy em 1962, quando trabalhava como desenhista de croquis para Jean Louis.

Reações e homenagens

No comunicado publicado no Instagram, segundo a BBC, foi dito: “É com grande pesar que compartilhamos a notícia de que o Sr. Bob Mackie faleceu hoje”; a mensagem acrescentou que ele realizou seu sonho de ser designer de moda e figurinos.

Sir Elton John escreveu no Instagram, citado pela BBC: "Sempre que eu colocava algo que Bob fez, eu me sentia muito, muito especial. Seus figurinos eram obras de arte, e ele será lembrado como um dos Designer mais lendários de Hollywood." A cantora Pink publicou que "haverá alguns anjos fabulosa mente vestidos" em referência ao trabalho de Mackie.

Vida pessoal e prêmios

Robert Gordon Mackie nasceu em Monterey Park, Califórnia, em 1939, conforme a BBC. A publicação relata que ele casou‑se com a cantora e atriz Lulu Porter em 1960; o casal se divorciou em 1963. Do casamento nasceu um filho, Robin, que morreu em seus trinta e poucos anos por uma doença relacionada à Aids, segundo a BBC. Mackie manteve um relacionamento com o estilista Iranian Ray Aghayan de 1963 até a morte de Aghayan em 2011.

A BBC registra também a trajetória de prêmios de Mackie: ele venceu um Tony, recebeu nove Emmys e foi indicado a três Oscars.

Últimos trabalhos

Segundo a BBC, Mackie seguiu ativo nos anos recentes: ele assinou figurinos usados por artistas como Miley Cyrus na performance do Grammy de 2024 e por Sabrina Carpenter no MTV Video Music Awards do ano anterior.

Mais informações sobre eventos comemorativos ou funerais não foram detalhadas na cobertura da BBC citada.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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