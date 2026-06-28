Mulher é flagrada com 37 iPads e 2 MacBooks sem comprovação fiscal em ônibus abordado pela ROTAM

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Na noite deste sábado (27), uma ação da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), realizada no âmbito da Operação Protetor, resultou na apreensão de 37 iPads e dois MacBooks transportados sem comprovação fiscal em um ônibus interestadual na rodoviária de Céu Azul, no Oeste do Paraná.
Durante a fiscalização em um ônibus da empresa Catarinense, os policiais abordaram uma passageira que levava diversos eletrônicos de origem estrangeira. Ao ser questionada, a mulher informou que fazia o transporte dos produtos para terceiros mediante pagamento.
Diante da ausência da documentação fiscal das mercadorias, a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal em Cascavel, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos relacionados ao caso de descaminho.
A mulher foi qualificada pelos policiais durante a ocorrência. Ao todo, foram apreendidos 39 aparelhos eletrônicos, sendo 37 iPads e dois MacBooks.
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