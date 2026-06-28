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Mulher é flagrada com 37 iPads e 2 MacBooks sem comprovação fiscal em ônibus abordado pela ROTAM

Mulher é flagrada com 37 iPads e 2 MacBooks sem comprovação fiscal em ônibus abordado pela ROTAM

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Mulher é flagrada com 37 iPads e 2 MacBooks sem comprovação fiscal em ônibus abordado pela ROTAM
Mulher é flagrada com 37 iPads e 2 MacBooks sem comprovação fiscal em ônibus abordado pela ROTAM

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

Na noite deste sábado (27), uma ação da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), realizada no âmbito da Operação Protetor, resultou na apreensão de 37 iPads e dois MacBooks transportados sem comprovação fiscal em um ônibus interestadual na rodoviária de Céu Azul, no Oeste do Paraná.

Durante a fiscalização em um ônibus da empresa Catarinense, os policiais abordaram uma passageira que levava diversos eletrônicos de origem estrangeira. Ao ser questionada, a mulher informou que fazia o transporte dos produtos para terceiros mediante pagamento.

Diante da ausência da documentação fiscal das mercadorias, a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal em Cascavel, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos relacionados ao caso de descaminho.

A mulher foi qualificada pelos policiais durante a ocorrência. Ao todo, foram apreendidos 39 aparelhos eletrônicos, sendo 37 iPads e dois MacBooks.

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