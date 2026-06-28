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Áustria teve gol anulado na partida contra a Jordânia, na Copa do Mundo

Por que Áustria x Argélia é jogo em que vitória pode ser o pior resultado

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Áustria teve gol anulado na partida contra a Jordânia, na Copa do Mundo
Áustria teve gol anulado na partida contra a Jordânia, na Copa do Mundo Imagem: IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita

Áustria teve gol anulado na partida contra a Jordânia, na Copa do Mundo Imagem: IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita

Áustria e Argélia se encontram hoje, pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, para um duelo que tem todos os elementos para ser um “jogo de compadres”. A bola rola a partir das 23h, e ambas as seleções já sabem que uma vitória significa ter um adversário mais difícil na segunda fase.

O que está em jogo?

O empate classifica as duas equipes ao mata-mata da Copa do Mundo. Na batalha pela segunda posição do Grupo J, Áustria e Argélia chegariam a quatro pontos, mas os europeus têm vantagem no saldo de gols. A seleção africana, nesse caso, também teria um lugar garantido na segunda fase como um dos oito melhores terceiros colocados do torneio.

Segundo lugar da chave tem adversário definido na segunda fase: a Espanha. Atual campeã europeia e considerada uma das favoritas ao título mundial, a seleção espanhola garantiu a liderança do Grupo H e terá cruzamento direto com quem ficar à frente entre Áustria e Argélia.

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Corinthia Mes

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