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Na dúvida do sabor? Vai uma dica da Bravazze: uma combinação que equilibra cremo

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Na dúvida do sabor? Vai uma dica da Bravazze: uma combinação que equilibra cremo
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Na dúvida do sabor? Vai uma dica da Bravazze: uma combinação que equilibra cremosidade, sabor e aquele toque clássico que não pode faltar.

Catufilé
Brócolis
Calabresa
Calabresa Clássica

Quatro sabores, uma combinação difícil de resistir. 🤌

Peça já a sua!

📲 *WhatsApp:* (44) 99751-8464

Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista!

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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