O vôlei de praia Brasileira assegura passaporte para Los Angeles 2028 após desempenho dominante no Torneio Sul-Americano realizado em João Pessoa

O Brasil confirmou uma etapa importante rumo aos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, ao garantir duas vagas para a modalidade, sendo uma para o naipe masculino e outra para o feminino. O feito foi concretizado neste domingo (6), após a conquista das duplas Brasileira no Torneio Sul-Americano, disputado na capital paraibana.

A competição reuniu 32 duplas, com divisão igualitária entre os gêneros, e serviu como um marco estratégico para o esporte nacional. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, as vagas olímpicas pertencem ao país, o que significa que a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) será a responsável por definir quais atletas representarão o Brasil no evento.

Abaixo, detalhamos como foi a campanha dos brasileiros em quadra e quais são as próximas expectativas para a modalidade até a chegada do grande evento nos Estados Unidos.

Domínio Brasileira nas finais em João Pessoa

No torneio feminino, a dupla formada por Thâmela e Vic demonstrou superioridade ao vencer as paraguaias Michelle Valiente e Giuliana Corrales por 2 sets a 0. As parciais, de 26/24 e 21/7, refletiram a consistência das Brasileira, que atualmente ocupam a terceira posição no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

A disputa masculina foi marcada por um confronto inteiramente verde e amarelo. A dupla André e Renato, que ocupa o nono lugar no ranking mundial, superou os favoritos Evandro e Arthur Lanci, atuais terceiros colocados no ranking da FIVB, em uma partida decidida por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 23/21.

Caminho aberto para mais classificações olímpicas

O Brasil ainda possui chances reais de ampliar sua participação no vôlei de praia em Los Angeles. O regulamento permite que cada país classifique até duas duplas por gênero. Novas oportunidades de garantir a segunda vaga surgirão ao longo dos próximos anos, incluindo o Campeonato Mundial na Holanda, entre 13 e 22 de agosto do próximo ano.

Além dos Torneio específicos, o ranking da FIVB e um mini-circuito de três etapas, previsto para ocorrer em 2028, também servirão como critérios de classificação. O sucesso recente em João Pessoa coloca o Brasil em uma posição confortável para planejar o ciclo olímpico com foco na busca por medalhas.

Brasil ganha força em outras modalidades esportivas

Além da excelente notícia vinda das areias, o esporte Brasileira celebra avanços em outras frentes. A ginástica rítmica já assegurou sua participação em Los Angeles após o conjunto nacional conquistar a medalha de bronze no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, realizado em agosto.

No futebol, a seleção feminina também carimbou seu passaporte para o cenário olímpico. A classificação veio através da conquista da Copa América de 2025, disputada no Equador, consolidando o momento positivo do país na preparação para os próximos desafios internacionais.

FAQ: Perguntas frequentes sobre as vagas olímpicas

1. Quantas vagas o Brasil conquistou para o vôlei de praia em Los Angeles?

O Brasil garantiu duas vagas, sendo uma para o naipe masculino e outra para o feminino, após os resultados no Torneio Sul-Americano.

2. Quem decide quais atletas irão aos Jogos Olímpicos?

As vagas pertencem ao país, portanto, cabe à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definir quais duplas representarão o Brasil em 2028.

3. O Brasil pode classificar mais duplas para as Olimpíadas?

Sim, o país pode ter até duas duplas por gênero. A segunda vaga pode ser conquistada no Campeonato Mundial, no ranking da FIVB ou em um mini-circuito em 2028.

4. Onde foi realizado o torneio que garantiu a vaga?

O Torneio Sul-Americano de vôlei de praia aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 3 e 6 de setembro de 2026.

5. Além do vôlei de praia, quais esportes já estão classificados?

O Brasil já garantiu presença na ginástica rítmica, com o conjunto, e no futebol feminino, após o título da Copa América de 2025.