Na manhã desta quarta-feira (17), os alunos das turmas Infantil 4B e Infantil 4C do CMEI Lugar de Gente Feliz participaram de uma visita especial ao Corpo de Bombeiros Comunitários e à Base do SAMU de Ubiratã, dentro do projeto “Heróis da Vida Real”.

Durante a atividade, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos utilizados em resgates, combate a incêndios e atendimentos de emergência, além de aprender sobre a importância do trabalho realizado por esses profissionais na proteção da comunidade.

A visita proporcionou momentos de aprendizado, interação e muita alegria, despertando nas crianças o respeito e a admiração pelos verdadeiros heróis do dia a dia.

O Corpo de Bombeiros Comunitários, o SAMU e a Defesa Civil de Ubiratã agradeceram a visita e reforçaram a importância de ações educativas que aproximam a comunidade dos serviços de emergência.

“Heróis da Vida Real não usam capas. Eles usam fardas, coragem e dedicação para salvar vidas todos os dias.”

📸 Fonte: Defesa Civil de Ubiratã.

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