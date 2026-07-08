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Na manhã desta quarta-feira (17), os alunos das turmas Infantil 4B e Infantil 4C do CMEI Lugar de Gente Feliz participaram de uma visita especial ao Corpo de Bombeiros Comunitários e à Base do SAMU de Ubiratã, dentro do projeto “Heróis da Vida Real”.
Durante a atividade, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos utilizados em resgates, combate a incêndios e atendimentos de emergência, além de aprender sobre a importância do trabalho realizado por esses profissionais na proteção da comunidade.
A visita proporcionou momentos de aprendizado, interação e muita alegria, despertando nas crianças o respeito e a admiração pelos verdadeiros heróis do dia a dia.
O Corpo de Bombeiros Comunitários, o SAMU e a Defesa Civil de Ubiratã agradeceram a visita e reforçaram a importância de ações educativas que aproximam a comunidade dos serviços de emergência.
“Heróis da Vida Real não usam capas. Eles usam fardas, coragem e dedicação para salvar vidas todos os dias.”
📸 Fonte: Defesa Civil de Ubiratã.
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