Nescau direto da torneira? Não. Água suja preocupa moradores em Cascavel

Antes do almoço desta sexta-feira (10), moradores do Bairro Neva, em Cascavel, procuraram a CGN para denunciar um problema que tem causado indignação e preocupação na região. Imagens encaminhadas à redação mostram a água saindo das torneiras completamente escura, com coloração marrom e aparência semelhante à de barro.

Além da dificuldade para realizar a limpeza das residências, os moradores afirmam que o maior receio é em relação ao consumo, já que a água apresenta aspecto impróprio para beber ou preparar alimentos.

Nos vídeos e fotos enviados à CGN, é possível observar que a água sai das torneiras com forte coloração marrom, levantando dúvidas sobre a qualidade do abastecimento e gerando preocupação entre as famílias.

Diante do problema, os moradores cobram explicações da Sanepar sobre o que teria provocado a alteração na água e pedem que medidas urgentes sejam adotadas para normalizar o abastecimento o mais rápido possível.