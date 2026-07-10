Uma residência de madeira foi praticamente destruída por um incêndio registrado em Campina da Lagoa. As chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta da estrutura, gerando grande movimentação de moradores nas proximidades.

O caminhão-pipa da Prefeitura foi acionado e trabalhou no combate ao fogo, porém, devido à intensidade das chamas, a casa ficou praticamente destruída.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre o que teria provocado o incêndio. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes