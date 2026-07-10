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Uma residência de madeira foi praticamente destruída por um incêndio registrado em Campina da Lagoa. As chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta da estrutura, gerando grande movimentação de moradores nas proximidades.
O caminhão-pipa da Prefeitura foi acionado e trabalhou no combate ao fogo, porém, devido à intensidade das chamas, a casa ficou praticamente destruída.
Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre o que teria provocado o incêndio. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas.
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