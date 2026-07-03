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A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa, com pesar, o falecimento do Soldado FRANCISCO ALESSANDRO PRUDENCIO VASCONCELOS, aos 29 anos.
O PM ingressou na Corporação em 22 de junho de 2022 e desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, o militar estava lotado na 4ª Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar (4°CIA/3°BPM).
O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição.
Assessoria de Comunicação da PMCE
Fonte do Artigo
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