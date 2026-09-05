Novo campus da UFSCar em São José do Rio Preto terá bacharelados interdisciplinares e foco em inovação e tecnologia

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) prepara a inauguração de seu novo campus em São José do Rio Preto, trazendo uma proposta de ensino moderna baseada em bacharelados interdisciplinares.

A expansão da UFSCar em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, marca um novo capítulo para a instituição. O projeto ocupa um edifício que antes funcionava como fábrica, contando com uma área de 11 mil metros quadrados estruturada em dois pavimentos.

Atualmente, cerca de 90 estudantes já iniciaram suas atividades acadêmicas em um espaço provisório disponibilizado pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), enquanto as obras de reforma para a sede definitiva seguem em planejamento.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a estrutura está sendo preparada para receber a comunidade acadêmica com foco em um modelo de ensino flexível e voltado para o desenvolvimento regional.

Modelo de ensino interdisciplinar

O grande diferencial do novo campus será a implementação de bacharelados interdisciplinares. Nesse formato, os alunos ingressam na universidade para cursar o primeiro ciclo de formação geral e, somente após essa etapa, optam por uma habilitação específica.

Para este início, foram autorizados três cursos principais: o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação, com 260 vagas anuais, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades, com 150 vagas, e o Bacharelado Interdisciplinar em Artes, também com 150 vagas.

Expansão de áreas e infraestrutura

A grade curricular futura prevê a oferta de diversas áreas estratégicas para o mercado, incluindo Artes Cênicas, Produção Cultural e Arquitetura e Urbanismo, esta última com ênfase em habitação social. Também estão previstas formações em Serviço Social, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Engenharia de Manufatura e Design.

Histórico e impacto regional

A UFSCar, criada em 1968, consolidou-se como a primeira instituição federal de ensino superior instalada no interior paulista. A escolha de São José do Rio Preto é estratégica, visto que o município é polo de uma região metropolitana com 96 cidades e cerca de 1,6 milhão de habitantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitaram as futuras instalações no último sábado (5), reforçando o compromisso com a expansão do ensino superior público na região.

Perguntas Frequentes

Como funciona o bacharelado interdisciplinar na UFSCar?

O aluno cursa um primeiro ciclo de formação geral e, posteriormente, escolhe uma habilitação específica para concluir seu bacharelado.

Onde os alunos estão estudando atualmente?

Os estudantes estão em um espaço provisório cedido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) enquanto as obras na sede definitiva ocorrem.

Quais cursos já foram autorizados?

Foram autorizados os bacharelados em Ciência, Tecnologia e Inovação, Ciências e Humanidades, e Artes.

Quando serão nomeados os novos professores?

A nomeação dos aprovados no concurso público para as 18 vagas abertas está prevista para janeiro de 2027.

Qual a importância de São José do Rio Preto para a UFSCar?

A cidade é o centro de uma região metropolitana com cerca de 1,6 milhão de habitantes, sendo um ponto estratégico para descentralizar o ensino superior federal em São Paulo.