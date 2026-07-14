Novo filme de Spielberg já tem data para o digital

“Disclosure Day”, o mais recente filme do aclamado realizador Steven Spielberg, já tem data de estreia para o formato digital e nem sequer foi preciso esperar dois meses pela sua chegada.

Após a estreia a 10 de junho nos cinemas, onde arrecadou $230 milhões, “Disclosure Day” chega às lojas digitais a 21 de julho, aproximadamente um mês e 2 semanas após chegar às salas de cinema,

“Disclosure Day” ficará disponível nas lojas e serviços digitais para compra ou aluguer, por enquanto ainda não tem data para streaming, o que permite aos fãs assistir à nova obra de Spielberg sem sair de casa.

O filme alcançou uma média de 80% na crítica do Rotten Tomatoes e 70% nos utilizadores, sugerindo que gostaram de ver o novo filme de ficção científica do aclamado realizador.

“Disclosure Day” é protagonizado por Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place), Josh O’Connor (Challengers, The Crown), Colin Firth (The King’s Speech, Kingsman franchise), Eve Hewson (Bad Sisters, The Perfect Couple), e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).