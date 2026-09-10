Novo portal 99Dentistas amplia as opções para quem procura profissionais de odontologia

Plataforma reúne informações sobre dentistas e especialidades e permite que pacientes pesquisem profissionais por cidade e entrem em contato diretamente com os consultórios

Escolher um dentista pode parecer uma tarefa simples, mas quem já precisou encontrar um profissional para uma necessidade específica sabe que a pesquisa costuma envolver várias etapas. Especialidade, localização, experiência, registro profissional, avaliações e facilidade de contato estão entre os critérios que podem pesar antes de uma primeira consulta.

Foi a partir dessa mudança no comportamento de quem procura serviços de saúde pela internet que surgiu o 99Dentistas, portal voltado à pesquisa e localização de profissionais de odontologia.

A plataforma permite realizar buscas utilizando o nome do profissional, a especialidade ou a cidade, apresentando perfis de dentistas e informações destinadas a ajudar o paciente na etapa inicial da escolha.

O portal pode ser acessado em 99Dentistas.

A pesquisa por um dentista começa cada vez mais na internet

A internet passou a ocupar um espaço importante na jornada de quem procura atendimento odontológico.

Em vez de depender apenas de indicações de familiares ou conhecidos, o paciente pode hoje pesquisar previamente quais profissionais atendem determinada especialidade, onde estão localizados e quais canais de contato estão disponíveis.

É justamente nessa primeira etapa que o 99Dentistas procura atuar.

A proposta não é substituir a consulta ou a avaliação clínica, mas organizar informações que podem ajudar o paciente a chegar mais preparado ao momento de entrar em contato com um profissional.

Essa diferença é importante: uma plataforma de busca pode facilitar a descoberta de um dentista, mas a decisão sobre diagnóstico e tratamento continua sendo uma questão clínica que depende de avaliação individual.

Especialidades em um mesmo ambiente

Um dos recursos do portal é a possibilidade de pesquisar profissionais de acordo com diferentes áreas da odontologia.

Entre as especialidades e segmentos apresentados estão ortodontia, implantodontia, odontopediatria, periodontia, estética dental e cirurgia oral.

Na prática, isso pode ser especialmente útil para quem sabe que precisa de um atendimento específico, mas ainda não conhece profissionais que trabalham naquela área.

Quem procura tratamento ortodôntico, por exemplo, pode iniciar a pesquisa por ortodontia. Já uma pessoa interessada em implantes dentários pode concentrar a busca em implantodontia.

Parece uma mudança pequena, mas organizar a pesquisa por especialidade pode economizar tempo, principalmente em cidades onde existe uma grande quantidade de clínicas e profissionais.

Registro profissional ganha espaço na escolha

Em serviços relacionados à saúde, existe uma diferença importante entre simplesmente encontrar alguém na internet e conseguir informações básicas sobre sua atuação profissional.

O 99Dentistas informa que realiza a verificação dos registros dos profissionais cadastrados junto aos Conselhos Regionais de Odontologia.

De acordo com o portal, somente profissionais com registro ativo e regular são disponibilizados na plataforma.

A existência de um registro verificável é um elemento relevante para a pesquisa, embora não seja, isoladamente, uma garantia sobre o resultado de um tratamento.

Para o paciente, a recomendação continua sendo conferir as informações profissionais, conversar diretamente com o consultório e buscar avaliação odontológica antes de tomar qualquer decisão relacionada a procedimentos.

Avaliações podem ajudar, mas não substituem uma consulta

Outro recurso incorporado ao portal são as avaliações associadas aos perfis.

Notas e comentários podem oferecer uma percepção inicial sobre a experiência de outros usuários, especialmente em aspectos como atendimento e facilidade de comunicação.

Ainda assim, existe uma ressalva importante quando o assunto é saúde.

Uma avaliação positiva na internet não permite concluir que determinado tratamento será necessariamente indicado ou adequado para outra pessoa. Cada caso odontológico possui características próprias, e diagnóstico e indicação terapêutica dependem da avaliação de um cirurgião-dentista.

O próprio 99Dentistas se posiciona como uma plataforma informativa e deixa claro que seu conteúdo não substitui avaliação, diagnóstico ou tratamento presencial.

Essa separação entre informação, descoberta do profissional e atendimento clínico é particularmente importante em portais relacionados à saúde.

Contato direto com o consultório

Depois de encontrar um profissional, o próximo passo costuma ser descobrir se existe disponibilidade para atendimento, onde fica o consultório e como funciona o agendamento.

O modelo adotado pelo 99Dentistas procura simplificar essa etapa.

Segundo as informações apresentadas na plataforma, o paciente pode utilizar os canais disponibilizados pelo próprio profissional, incluindo telefone e WhatsApp, para fazer o contato diretamente com o consultório. O portal também informa que não cobra taxa do paciente pelo agendamento.

Assim, o 99Dentistas funciona principalmente como uma camada de pesquisa e conexão entre quem procura atendimento e profissionais de odontologia.

O desafio de encontrar o especialista certo

A odontologia reúne diversas áreas de atuação, e nem sempre o paciente sabe imediatamente qual profissional procurar.

Dor de dente, por exemplo, pode ter origens muito diferentes. Da mesma forma, problemas relacionados à posição dos dentes, gengiva, perda dentária ou necessidades odontológicas infantis podem exigir profissionais com diferentes formações e áreas de atuação.

Por isso, mecanismos de busca organizados por especialidade podem ter utilidade justamente no momento em que o paciente ainda está tentando entender quais são suas opções.

A informação disponível online, entretanto, deve ser encarada como ponto de partida.

Uma descrição de especialidade, uma avaliação ou um perfil profissional não substituem uma consulta presencial.

Uma plataforma alinhada ao comportamento digital do paciente

O lançamento do 99Dentistas também acompanha uma transformação maior no mercado de saúde.

A pesquisa por serviços médicos e odontológicos passou a fazer parte da rotina digital de muitas pessoas. Antes mesmo de telefonar para uma clínica, é comum pesquisar endereço, especialidade, reputação e formas de contato.

Nesse cenário, diretórios especializados podem cumprir uma função prática: concentrar informações e tornar a primeira pesquisa menos fragmentada.

O 99Dentistas segue esse modelo ao combinar pesquisa por profissional, especialidade e localização com informações sobre os dentistas cadastrados.

Conteúdo informativo também faz parte do projeto

Além da ferramenta de busca, o portal mantém uma área destinada a conteúdos relacionados à saúde bucal.

A estratégia amplia a função da plataforma: em vez de servir apenas como um diretório de profissionais, o projeto procura também oferecer material informativo para quem está pesquisando temas relacionados à odontologia.

Para um paciente que ainda não sabe qual especialista procurar, conteúdos educativos podem ser úteis na compreensão inicial de determinados procedimentos e áreas da odontologia.

Naturalmente, esse conteúdo deve ser entendido como informação geral, e não como diagnóstico individual.

O que muda para o paciente?

Na prática, a principal proposta do 99Dentistas é tornar mais simples uma etapa anterior à consulta: encontrar profissionais de odontologia e ter acesso organizado às informações disponíveis sobre eles.

O usuário pode pesquisar por cidade ou especialidade, analisar os perfis encontrados e, quando houver interesse, utilizar os canais indicados para conversar diretamente com o profissional.

A escolha final continua dependendo de fatores que vão além de uma página na internet, como avaliação clínica, confiança, localização, disponibilidade, abordagem de tratamento e adequação do procedimento às necessidades de cada paciente.

Ainda assim, ter um ponto de partida organizado pode reduzir o tempo gasto na procura.

Uma nova porta de entrada para a odontologia digital

O crescimento de plataformas especializadas mostra como a relação entre pacientes e profissionais de saúde está mudando.

Para os dentistas, estar presente em ambientes digitais tornou-se uma forma adicional de ser encontrado por pessoas que já estão procurando determinada especialidade. Para os pacientes, ferramentas de pesquisa podem facilitar a descoberta de profissionais e a comparação inicial das alternativas disponíveis.

É nesse espaço que o 99Dentistas pretende se posicionar.

A plataforma reúne pesquisa por especialidade e localização, informações profissionais, avaliações e canais de contato direto, procurando aproximar pacientes de dentistas sem substituir a relação clínica que acontece posteriormente no consultório.

Para quem está começando a procurar um profissional de odontologia, o portal representa mais uma alternativa para iniciar essa pesquisa de maneira organizada.

Conheça a plataforma: www.99dentistas.com.br