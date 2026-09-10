102 Busca amplia proposta de pesquisa de empresas e serviços pela internet

Encontrar uma empresa, descobrir onde determinado serviço é oferecido ou simplesmente localizar o telefone de um estabelecimento parece uma tarefa simples. Na prática, porém, a quantidade de informações disponíveis na internet pode tornar a pesquisa mais complicada do que deveria.

Foi justamente nesse espaço que os antigos guias comerciais ganharam uma nova versão digital. Em vez das tradicionais listas impressas, consumidores passaram a recorrer a plataformas que permitem pesquisar empresas por nome, segmento, telefone e localização.

O 102 Busca segue essa proposta ao reunir ferramentas de pesquisa voltadas para negócios e pessoas, além de manter um conteúdo editorial organizado por diferentes categorias. A plataforma permite selecionar estado e cidade e realizar consultas a partir do nome de uma empresa, atividade ou número de telefone.

Da lista telefônica ao diretório digital

Durante décadas, as listas telefônicas foram uma das principais fontes utilizadas por consumidores que precisavam encontrar estabelecimentos comerciais.

A lógica era relativamente simples: procurar uma categoria, localizar o nome de uma empresa e utilizar o telefone informado.

A internet modificou esse comportamento, mas não eliminou a necessidade de organizar essas informações. Pelo contrário. Com milhões de negócios presentes na web, encontrar uma informação específica passou a depender cada vez mais de mecanismos de pesquisa e diretórios especializados.

É nesse contexto que plataformas de busca empresarial continuam tendo espaço.

No 102 Busca, a pesquisa pode ser realizada por diferentes critérios. O usuário pode informar o nome ou razão social, atividade, telefone, estado e cidade para restringir os resultados.

Pesquisa por atividade facilita a descoberta de empresas

Uma das características mais interessantes de um diretório comercial está na possibilidade de procurar uma empresa mesmo quando o consumidor ainda não conhece seu nome.

Imagine, por exemplo, alguém que precisa encontrar uma clínica, um restaurante, uma escola, um advogado ou uma empresa de determinado segmento em sua cidade.

Nesse caso, a pesquisa por atividade pode ser mais útil do que procurar diretamente por uma marca.

O 102 Busca apresenta justamente esse modelo de consulta, permitindo pesquisar estabelecimentos a partir do ramo de atuação. Entre as categorias destacadas na plataforma estão Saúde e Medicina, Educação, Alimentação e Tecnologia.

Essa característica aproxima o diretório de uma espécie de catálogo digital de serviços, no qual a intenção inicial do usuário não precisa estar associada a uma empresa específica.

Nome, atividade ou telefone

Outra possibilidade é iniciar a busca pelo próprio nome do estabelecimento.

Para quem já conhece a empresa, mas perdeu o contato ou precisa confirmar informações, essa alternativa pode ser mais direta.

Também existe a pesquisa por telefone. De acordo com a área de perguntas frequentes do portal, o serviço trabalha com números de telefones fixos e os resultados dependem da forma como o estabelecimento aparece nas listas telefônicas.

O sistema também informa que os dados são atualizados periodicamente, o que significa que alterações de titularidade, cancelamentos ou mudanças na figuração podem afetar os resultados encontrados pelo usuário.

Diretórios também podem funcionar como ponto de partida para pesquisas locais

A busca local ganhou importância à medida que consumidores passaram a procurar produtos e serviços próximos de onde vivem ou trabalham.

Em vez de uma pesquisa genérica por determinada categoria, a intenção pode ser bastante específica: encontrar uma clínica em determinada cidade, uma empresa de manutenção em um bairro ou um estabelecimento comercial em uma região.

Por isso, ferramentas que combinam atividade + estado + cidade podem funcionar como uma etapa complementar da pesquisa.

No caso do 102 Busca, a página inicial apresenta campos específicos para estado e cidade, além da categoria ou nome pesquisado.

Essa estrutura atende principalmente quem já sabe o que procura, mas ainda precisa descobrir quais empresas podem atender àquela demanda.

O portal também investe em conteúdo editorial

O projeto não se limita ao mecanismo de consulta.

O site mantém uma área de blog com artigos relacionados a diferentes segmentos, incluindo conteúdos voltados para empresas, casa, restaurantes e saúde e medicina.

A estratégia representa uma mudança importante em relação aos antigos catálogos comerciais.

Um diretório moderno pode funcionar simultaneamente como ferramenta de pesquisa e como ambiente de informação. O consumidor chega ao conteúdo por uma necessidade específica e, a partir dali, pode continuar a pesquisa por empresas ou serviços relacionados.

Essa integração entre conteúdo e busca também acompanha o comportamento atual do usuário, que frequentemente alterna entre pesquisar informações sobre um problema e procurar quem possa solucioná-lo.

Privacidade continua sendo uma questão relevante

Diretórios de telefones precisam lidar com uma questão particularmente sensível: a exposição de dados de contato.

O 102 Busca informa que existem limitações para pesquisas envolvendo pessoas e números telefônicos. Segundo a página de atendimento, a plataforma não fornece o nome de assinantes particulares apenas a partir de um número de telefone e não trabalha com a divulgação de telefones móveis.

O portal também explica que a inclusão ou retirada de determinados números da lista depende da configuração realizada junto à operadora responsável pela linha.

A preocupação é especialmente relevante em uma época na qual informações pessoais circulam rapidamente pela internet.

Empresas também podem utilizar diretórios como canal de descoberta

Do ponto de vista empresarial, aparecer em um diretório pode representar mais um ponto de contato entre uma marca e potenciais clientes.

A lógica é semelhante à presença em mapas, marketplaces, guias especializados e plataformas de pesquisa: quanto mais organizada estiver a informação básica sobre um negócio, mais fácil tende a ser para o consumidor identificar a empresa e iniciar um contato.

O 102 Busca mantém inclusive uma área específica para empresas interessadas em adicionar seus dados à plataforma.

Para pequenos negócios, esse tipo de presença pode ser particularmente interessante quando o consumidor pesquisa pelo serviço em vez de conhecer previamente o nome da empresa.

Uma alternativa para quem ainda pesquisa por telefone e endereço

Apesar do crescimento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens, informações básicas continuam tendo valor.

Telefone, endereço, atividade econômica e localização são dados que permanecem relevantes para quem precisa tomar uma decisão rápida.

Uma pessoa procurando determinado fornecedor não necessariamente quer acompanhar uma rede social ou consumir dezenas de publicações. Muitas vezes, ela simplesmente precisa saber quem oferece aquele serviço e como entrar em contato.

Essa é uma das funções mais tradicionais dos diretórios e também uma das razões pelas quais esse formato continua encontrando espaço no ambiente digital.

O novo papel dos guias comerciais na internet

Os antigos guias comerciais tinham uma limitação evidente: eram impressos e ficavam desatualizados rapidamente.

Os diretórios digitais trabalham de maneira diferente. Podem receber atualizações, permitir filtros, organizar categorias e conectar a pesquisa com conteúdos publicados na própria plataforma.

O 102 Busca combina essas duas frentes ao oferecer consultas por negócios e pessoas e, paralelamente, manter uma estrutura editorial própria.

A proposta mostra que, mesmo em uma internet dominada por grandes mecanismos de busca, ainda existe espaço para plataformas especializadas em organizar informações comerciais.

Pesquisa mais objetiva em meio ao excesso de informação

A principal mudança talvez não esteja na tecnologia utilizada, mas na forma como as pessoas encontram empresas.

O consumidor atual dispõe de muito mais informação do que aquele que utilizava uma lista telefônica décadas atrás. O problema deixou de ser simplesmente “onde encontrar um telefone” e passou a ser “como encontrar rapidamente a informação certa em meio a milhares de resultados”.

Diretórios como o 102 Busca procuram atuar justamente nessa etapa.

Ao permitir pesquisas por nome, atividade, telefone e localização, a plataforma oferece uma alternativa para quem deseja começar uma pesquisa empresarial de maneira mais objetiva.

Em um cenário no qual empresas disputam espaço em diferentes canais digitais, a organização das informações básicas continua sendo uma parte importante da descoberta local.

Nota editorial

As informações apresentadas nesta reportagem foram consultadas nas páginas públicas do 102 Busca. O funcionamento das buscas, disponibilidade de registros, atualização dos dados e critérios de inclusão podem sofrer alterações. Informações comerciais devem ser confirmadas diretamente com o estabelecimento antes de qualquer contratação ou decisão.