Número de transações com Pix cai 10% após proibição de bets no Brasil

O volume de transações via Pix registrou uma queda de 10% nos três dias seguintes à publicação da medida provisória que proibiu as apostas esportivas online, as chamadas bets, em todo o país.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o levantamento considera os dados processados pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) do Banco Central. O período de análise compreendeu o intervalo entre sábado e a última segunda-feira.

A seguir, entenda como se comportou o movimento financeiro no sistema de pagamentos brasileiro logo após a implementação da nova medida governamental sobre o setor de apostas.

Detalhes da queda nas operações

O Banco Central utilizou como base de comparação a média de transações dos quatro finais de semana e segundas-feiras anteriores. Ao todo, foram registradas 608,6 milhões de operações no período analisado.

No domingo, dia 27, o volume foi de 165,9 milhões, representando um recuo de 12%. Já na segunda-feira, dia 28, o sistema registrou 213 milhões de operações, baixa de 7,4%.

Impacto nos valores financeiros

Além da quantidade de operações, o valor financeiro movimentado também apresentou retração. De acordo com os dados, houve uma queda acumulada de 15,5% nos valores transacionados através do Pix durante os três dias observados.

O total movimentado somou R$ 183,58 bilhões. No sábado, o montante foi de R$ 33,23 bilhões, queda de 10%. No domingo, o valor caiu para R$ 18,87 bilhões, recuo de 20,6%. Na segunda-feira, a movimentação atingiu R$ 131,48 bilhões, uma baixa de 16%.

Contexto da medida provisória

A medida provisória publicada na sexta-feira, dia 25, trouxe regras mais rígidas para o setor, proibindo a oferta e a intermediação de apostas esportivas online no Brasil. Esta ação impactou diretamente o mercado que utiliza o Pix como principal meio de depósito e saque.

Vale ressaltar que o Banco Central não confirmou se a redução observada decorre exclusivamente da proibição das bets. O órgão mantém o monitoramento das operações para compreender as variações no uso da ferramenta de Pagamentos Instantâneos.

Perguntas Frequentes

Qual foi a queda total nas transações via Pix? O volume de operações caiu 10% nos três dias seguintes à medida, totalizando 608,6 milhões de transações.

O valor financeiro também diminuiu? Sim, houve uma queda acumulada de 15,5% nos valores movimentados no período, totalizando R$ 183,58 bilhões.

Qual período foi utilizado para a comparação? O Banco Central comparou os dados com a média registrada nos quatro Sábado, Domingo e segundas-feiras anteriores ao período analisado.

O que foi proibido pela medida provisória? A MP proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas esportivas online em todo o território nacional.