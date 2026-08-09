Tragédia no Dia dos Pais: Dois pais e dois filhos morrem em colisão frontal devastadora na PRC-280 no Paraná

Uma colisão frontal violenta na PRC-280, em Palmas, no Paraná, resultou na morte de dois pais e dois filhos na manhã deste domingo, Dia dos Pais.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã, quando dois veículos que trafegavam em sentidos opostos acabaram colidindo violentamente na rodovia. A tragédia abalou a comunidade local e mobilizou diversas equipes de resgate.

As informações preliminares indicam que cada carro transportava um pai e seu respectivo filho. O impacto foi tão severo que as quatro vítimas fatais não resistiram aos ferimentos e faleceram no local, conforme nota oficial da Polícia Rodoviária Estadual.

A gravidade da ocorrência foi confirmada pelas autoridades locais, que detalharam a dinâmica do acidente na rodovia PRC-280. Confira abaixo os detalhes apurados sobre este triste episódio ocorrido no Paraná.

Identificação das vítimas do acidente no Paraná

Em um dos veículos, estavam Jardel Locatelli, de 43 anos, e seu filho, Rafael Locatelli, de 22 anos, que morreram no local. Um terceiro passageiro, um adolescente de 16 anos, sobreviveu à colisão e foi encaminhado para atendimento médico.

No outro automóvel envolvido, estavam Radames Paris, de 48 anos, e seu filho, de 13 anos, cuja identidade não foi divulgada. Ambos também faleceram instantaneamente devido à força do impacto entre os dois carros.

Estado de saúde dos sobreviventes

Além das quatro vítimas fatais, uma mulher de 43 anos que estava em um dos veículos também ficou ferida. Ela foi prontamente atendida pelas equipes de resgate e levada para uma unidade hospitalar da região.

Até o momento, não foram divulgadas atualizações oficiais sobre o quadro clínico dos sobreviventes, tanto do adolescente de 16 anos quanto da mulher de 43 anos que seguem sob cuidados médicos.

Investigação sobre as causas da colisão

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e garantir a segurança na rodovia. Os corpos foram recolhidos para os procedimentos necessários.

As causas exatas da batida frontal na PRC-280 ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A retirada dos veículos da pista foi realizada com o auxílio de guinchos logo após a liberação da perícia.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde aconteceu o acidente? O fato ocorreu na PRC-280, na altura do município de Palmas, no Sudoeste do Paraná.

Quantas pessoas morreram no total? Quatro pessoas morreram, sendo dois pais e seus respectivos filhos que estavam em carros diferentes.

Qual foi o horário da colisão? Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado por volta das 4h30 deste domingo.

Existem sobreviventes? Sim, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo um adolescente de 16 anos e uma mulher de 43 anos.

O que causou o acidente? As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pela perícia técnica no local.