O FII que mais subiu em 2026 também foi o que mais assustou; confira o top 10

📊 Um ranking da Quantum Finance apontou os dez fundos imobiliários (FIIs) com melhor desempenho no IFIX , principal índice do setor na bolsa brasileira, em 2026 até o momento.

Ourinvest JPP (OUJP11) foi o destaque do levantamento, registrando rentabilidade mais de seis vezes superior à do índice entre janeiro e maio deste ano. No período, a cota do FII acumulou valorização de 18,15%, ante alta de 2,71% do IFIX.

Apesar do desempenho, desde o início de junho o fundo passou a registrar forte correção na B3 (B3SA3) , com queda de aproximadamente 12,43% no acumulado do mês até agora.

Dividend yield de 18% impulsionou a alta

Segundo Renato Pereira, sócio-fundador da Private Investimentos, a forte alta observada nos primeiros meses de 2026 pode ter sido impulsionada pela busca dos investidores por proventos elevados, já que o OUJP11 apresenta dividend yield de 18%, com distribuição acumulada de R$ 13,54 por cota nos últimos 12 meses.

A queda recente, segundo Pereira, ocorreu após o mercado reagir à proposta de reorganização societária do fundo, divulgada no início de junho.

FTRR11 (Fator Recebíveis Imobiliários) para aquisição de 50% dos ativos do portfólio, em operação que envolveria a entrega de cotas do FTRR11 ao OUJP11 como forma de pagamento. Em fato relevante, o OUJP11 informou ter recebido proposta dopara aquisição de 50% dos ativos do portfólio, em operação que envolveria a entrega de cotas do FTRR11 ao OUJP11 como forma de pagamento.

Caso ambas as transações sejam aprovadas e concluídas, o OUJP11 será liquidado e seus cotistas receberão, proporcionalmente, cotas dos fundos JPPA11 e FTRR11. Pereira explicou que essa potencial incorporação, em que os cotistas receberiam metade da posição em cotas de cada fundo, foi o que motivou a baixa na B3 após a valorização observada até maio.

OUJP11 tem R$ 325 milhões em patrimônio

Com patrimônio líquido estimado em cerca de R$ 325 milhões e 26,4 mil cotistas na bolsa, o OUJP11 tem como principal estratégia investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) , títulos de dívida ligados ao setor imobiliário.

Segundo relatório gerencial mais recente, cerca de 65% da carteira está atrelada ao IPCA , o que tende a favorecer o desempenho em períodos de inflação mais elevada, enquanto outros 34% estão indexados ao CDI , característica que beneficia a geração de rendimentos em cenário de juros altos.

RZAT11 aparece na vice-liderança com alta de 17%

Na segunda posição do ranking aparece o RZAT11, do segmento de logística. Com patrimônio líquido superior a R$ 440 milhões e 34,1 mil investidores na B3, o fundo viu seus papéis subirem 17% nos primeiros cinco meses de 2026.

📊 Segundo Pereira, o fundo realizou vendas de imóveis que geraram ganhos recorrentes relevantes e fortaleceram a geração de receita no primeiro semestre, o que levou a um aumento no guidance de distribuição de dividendos e chamou atenção dos investidores.