O perrengue de Everaldo Marques na transmissão da TV Globo na Copa

Durante o jogo do Brasil contra o Haiti na sexta-feira, 19, uma situação no mínimo inusitada foi contada por Everaldo Marques, da TV Globo. Ele precisou passar boa parte da partida em pé no estádio, porque sentado não teria visão total do campo. Além disso, o monitor de imagens geradas pelas câmeras da Fifa apresentou delay (atraso de conteúdo). “Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível”, disse ele.

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Ainda segundo o narrador, a posição da emissora foi a da última fileira, por isso mesmo ele optou por ficar de pé. “Como nossa posição de transmissão era na última fileira, eu ficar em pé não atrapalhou ninguém, pois não havia outras equipes posicionadas atrás. Perrengue chique, como dizem por aí. Que a gente tenta tirar de letra, pois desfrutar de uma Copa do Mundo é sempre um privilégio. Vamos em frente. Partiu, Miami”, disse ele, que no domingo, 21, também narrou a partida de Uruguai x Cabo Verde.

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