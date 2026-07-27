o que já se sabe sobre o próximo lançamento da Apple

A Apple já prepara o lançamento da sua próxima geração de celulares, a linha iPhone 18. Com previsão de serem anunciados em setembro deste ano, os modelos devem estar disponíveis já no final do ano.

Sites especializados em tecnologia indicam que os primeiros modelos a serem anunciados serão o iPhone 18 Pro e Pro Max, além de uma versão inédita dobrável (Ultra), com mais memória, câmeras inovadoras e mais configurações de inteligência artificial.

A previsão é de que os aparelhos contem com o novo sistema operacional do iPhone, o iOS 27, que possui uma aposta de integração da Siri com inteligência artificial (IA), agora batizada de Siri AI.

Diversos aprimoramentos nas áreas principais deixam o iPhone ainda mais responsivo, melhorando a renderização da tela, mecanismos de busca, uso da memória e CPU, entre outros.

O InfoMoney compilou alguns rumores sobre o iPhone 18 até o momento.

Design

O iPhone 18 pode ter quatro cores, incluindo uma inédita: azul claro, cinza escuro, prata e cereja escuro (Dark Cherry Hero). A informação foi compartilhada pelo site MacWorld, site especializado em reviews da Apple.

Já o acabamento deve ser similar ao iPhone 17 Pro, mas uma tela LTPO Plus, desenvolvida pela Samsung pode estar presente na versão Pro Max da linha nova. Isso permite com que o celular da Apple tenha imagens mais brilhantes e com maior eficiência.

(Reprodução/site MacWorld)

Melhor bateria e desempenho

Com novos processadores, a expectativa é de que a bateria dessa linha seja mais potente do que modelos antigos.

O iPhone 18 Pro Max será um dos primeiros dispositivos do mundo a estrear o chipset Apple A20 Pro, que garante maior eficiência energética e desempenho em processamento computacional e gráfico.

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Câmera

Informações vazadas sobre a câmera do modelo a ser lançado indicam inovações relevantes tecnologicamente. Uma das mudanças seria uma abertura variável na câmera principal, que permite controlar a velocidade que a luz chega ao sensor e também a profundidade do campo.

Uma outra câmera teleobjetiva em versões melhores pode trazer benefícios para capturar fotos e vídeos com baixa luminosidade.

iPhone dobrável

Uma versão dobrável também é cogitada pela Apple neste lançamento. O modelo que, até o momento, está apelidado de iPhone Ultra, deve ter o tamanho de um iPad quando desdobrado.

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A expectativa é de que ele seja vendido a US$ 2 mil em primeiro momento.

Vale lembrar que a Samsung ⁠Electronics lançou nesta semana um celular dobrável do ⁠tamanho de um passaporte.

Preços do iPhone 18

O preço da nova linha deve subir acima da média de lançamento diante da escassez global de chips com aumento progressivo na demanda por inteligência artificial. A Apple tem margem de negociação com os fornecedores, mas não deve escapar do aumento nos custos de produção – o próprio CEO da Apple, Tim Cook, já afirmou que os reajustes serão inevitáveis.

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Segundo site de tecnologia Mashable, os componentes de memória da nova linha de iPhone deve custar cerca de US$ 150. E o Times Brasil estima que o custo de produção total pode chegar a US$ 726 por unidade. Em ambos os casos, os custos são maiores do que os vistos na linha 17.

O valor de venda final, no entanto, deve ser ainda maior. O iPhone 18 Pro poderia chegar a US$ 1.299 – cerca de R$ 6.600, mas sem incluir impostos e política de preços da Apple no Brasil.

Para se ter uma ideia, hoje, o iPhone 17 Pro de 256 GB custa U$ 1.099 nos EUA e a partir de R$ 11.499 no Brasil.