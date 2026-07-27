Incêndio em terreno mobiliza bombeiros no Bairro Interlagos

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Por Redação
Atualizado em
Um incêndio em um monte de entulho mobilizou o Corpo de Bombeiros no fim da noite de domingo (26), na Rua Paul Ricard, no Bairro Interlagos, em Cascavel.
A equipe utilizou um caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) para controlar as chamas e, na sequência, realizou o trabalho de rescaldo.
O terreno é conhecido pelos moradores devido ao descarte irregular de entulhos. Segundo relatos feitos no local, um homem teria chegado, ateado fogo no material e deixado a área logo em seguida.
Como há residências próximas, os bombeiros agiram rapidamente para impedir que o incêndio se alastrasse. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
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