Incêndio em terreno mobiliza bombeiros no Bairro Interlagos

Um incêndio em um monte de entulho mobilizou o Corpo de Bombeiros no fim da noite de domingo (26), na Rua Paul Ricard, no Bairro Interlagos, em Cascavel.

A equipe utilizou um caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) para controlar as chamas e, na sequência, realizou o trabalho de rescaldo.

O terreno é conhecido pelos moradores devido ao descarte irregular de entulhos. Segundo relatos feitos no local, um homem teria chegado, ateado fogo no material e deixado a área logo em seguida.

Como há residências próximas, os bombeiros agiram rapidamente para impedir que o incêndio se alastrasse. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.