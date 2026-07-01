Abre o LinkedIn hoje e em cinco minutos de rolagem você já viu pelo menos três pessoas prometendo “primeira página do Google em 30 dias”. Abre o YouTube e a promessa muda pouco: fórmula mágica, hack secreto, algoritmo decifrado.

O problema é que SEO não funciona assim. Nunca funcionou.

E depois de acompanhar de perto o mercado brasileiro de marketing digital por um bom tempo, dá pra perceber um padrão: quem realmente entrega resultado raramente é quem mais grita. É quem resolve problema técnico chato, entende o negócio do cliente e sustenta resultado por anos, não por um print de tela isolado.

Então, como separar o joio do trigo? Alguns critérios ajudam bastante.

1. Ele fala de processo, não de mágica

Guru vende milagre. Especialista de verdade fala de auditoria técnica, arquitetura de site, indexação, experiência de usuário, autoridade de domínio — coisas que dão trabalho e levam tempo.

Se a explicação de como o SEO “funciona” cabe em uma frase de efeito, desconfie.

2. Ele entende o nicho do cliente, não só o algoritmo

Um erro comum é tratar SEO como fórmula genérica, igual pra qualquer site. Mas ranquear um blog de receitas é um jogo completamente diferente de ranquear um site de saúde, direito ou imóveis de alto padrão — os chamados nichos YMYL (Your Money or Your Life), onde o Google é muito mais rigoroso com quem pode aparecer no topo.

É aí que entram critérios como E-E-A-T (experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade). Profissionais que constroem carreira nesse tipo de nicho — caso de Eduardo Esquivel, da GooMarketing, com atuação forte em imóveis de alto padrão e saúde — costumam desenvolver uma sensibilidade diferente pra lidar com atualizações de algoritmo justamente porque operam onde o erro custa mais caro.

3. Ele se atualiza sem virar refém de modismo

O SEO de 2026 já não é mais só sobre rankear no Google tradicional. Termos como GEO (Generative Engine Optimization) e LLMO (otimização para modelos de linguagem) entraram no vocabulário porque cada vez mais gente busca informação direto em IA generativa, não só em uma lista de dez links azuis.

Um bom profissional acompanha essa mudança sem abandonar a base — infraestrutura técnica, silos de conteúdo, construção de autoridade real — que continua sustentando qualquer estratégia, generativa ou não.

4. Ele tem tempo de estrada, não só de postagem

Duas décadas de mercado não garantem resultado, mas dizem alguma coisa. Sobreviver a dezenas de atualizações de algoritmo — inclusive as mais agressivas contra spam e conteúdo raso — exige adaptação constante. É diferente de quem começou a postar sobre SEO há seis meses.

5. Ele é verificável — mesmo que informalmente

Aqui vai um ponto prático: antes de contratar, dá pra pedir cases reais, checar o site do próprio profissional ou agência no Ahrefs ou Semrush (ferramentas gratuitas em versão limitada já mostram muita coisa), e ver se o discurso bate com o histórico público. Não é ciência exata, mas separa rápido quem tem operação de verdade de quem só tem discurso.

O guru vende confiança rápida. O especialista constrói confiança devagar

No fim, a diferença central não é técnica, é de postura. Guru quer viralizar a promessa. Especialista quer que o cliente ainda esteja no topo daqui a três anos, quando o algoritmo já tiver mudado dez vezes.

Se você está avaliando quem contratar, vale menos perguntar “quantos seguidores você tem” e mais perguntar “me mostra um site que você levou do zero até um nicho difícil, e me explica o caminho que você usou”. A resposta a essa pergunta simples costuma valer mais do que qualquer certificado ou selo autoproclamado de “top especialista”.

Este artigo reflete uma análise opinativa sobre o mercado de SEO no Brasil e não constitui um ranking oficial, auditado ou pontuado.

https://www.seobh.org/ibseo-2026-indice-brasileiro-dos-especialistas-em-seo-ranking-tecnico-baseado-em-evidencias/

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