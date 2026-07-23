🚨 GRAVE ACIDENTE ENTRE CAMINHÃO E AMBULÂNCIA DEIXA DOIS MORTOS NA PR-466

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma ambulância do município de Cândido de Abreu foi registrado na noite desta quarta-feira (22), na PR-466, entre os municípios de Pitanga e Manoel Ribas.

Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram ainda no local. Até o momento, as vítimas não foram oficialmente identificadas.

A região registra chuva intensa nesta noite, fator que pode ter contribuído para o acidente. Equipes de socorro e da Polícia Rodoviária foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, pois o trânsito pode apresentar lentidão durante o atendimento da ocorrência.

⚠️ Esta matéria está em atualização. Novas informações serão divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.

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