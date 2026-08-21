o que você ganha e como funciona a promoção

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Tem comemoração que pede parabéns, outras pedem gritos na montanha-russa. Melhor ainda quando dá para juntar os dois! Aniversariantes no Hopi Hari entram de graça durante todo o mês de nascimento. A cortesia vale aos sábados, domingos e feriados nacionais, mas há uma condição: o aniversariante precisa estar acompanhado de pelo menos um adulto pagante com valor integral.

E não, você não precisa visitar o parque exatamente no dia do seu aniversário. É possível aproveitar a promoção antes ou depois da data, desde que a visita aconteça dentro do seu mês de nascimento. A seguir, mostramos como funciona a promoção para aniversariante no Hopi Hari em 2026 e tudo o que você precisa saber para comemorar no parque. Bora!

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Aniversariante no Hopi Hari: o que você precisa saber

Regra Como funciona O que ganha? Entrada gratuita no Hopi Hari Quando vale? Aos sábados, domingos e feriados Precisa ir no dia do aniversário? Não, o benefício vale durante todo o mês do aniversário Precisa de acompanhante? Sim, pelo menos um visitante pagante O que apresentar? Documento oficial com foto Ingresso do Hopi Hari Garanta aqui com desconto usando MDESTINOS15

O que o aniversariante ganha no Hopi Hari?

O aniversariante do mês ganha entrada grátis no Hopi Hari aos sábados, domingos e feriados nacionais. Para utilizar o benefício, só é preciso apresentar um documento com foto e estar acompanhado de pelo menos um visitante com ingresso válido para a promoção.

Quais são as regras para o aniversariante entrar de graça?

O aniversariante precisa:

Visitar o Hopi Hari em um sábado, domingo ou feriado nacional no mês do seu nascimento

Apresentar um documento oficial com foto

Estar acompanhado de pelo menos um visitante pagante

Não utilizar a cortesia em um evento exclusivo

Não acumular o benefício com outra promoção ou desconto

Como funciona a promoção de aniversário do Hopi Hari?

É simples: você escolhe uma data válida, vai ao parque com um acompanhante que pagou pelo ingresso regular e apresenta a documentação que comprove o aniversário naquele mês para receber a cortesia.

Não é necessário fazer agendamento ou emitir antecipadamente o ingresso gratuito pela internet. A validação acontece presencialmente no dia da visita. O passo a passo é este:

Consulte o calendário do Hopi Hari: veja quais sábados, domingos e feriados o parque estará aberto durante o seu mês de aniversário Escolha uma data válida: a visita pode acontecer antes ou depois do aniversário, desde que seja no mesmo mês Compre o ingresso do acompanhante: pelo menos uma pessoa do grupo precisa ter um ingresso pagante aceito pela promoção Separe seu documento: leve um documento original com foto e data de nascimento Vá ao atendimento do parque: na chegada, procure o ponto para validar a gratuidade, ao lado das catracas de acesso Apresente os comprovantes: mostre seu documento e o ingresso do acompanhante pagante. Aguarde a liberação: após a conferência, a equipe libera o acesso cortesia do aniversariante.

Como retirar o ingresso de aniversariante no Hopi Hari?

Ao chegar ao parque, procure o Indikamentu, balcão de atendimento que fica próximo às catracas de entrada. É ali que você deve apresentar seu documento oficial com foto e o ingresso do acompanhante pagante.

A equipe confere as informações e, estando tudo certo, libera a cortesia do aniversariante para o acesso ao parque.

Como o procedimento pode mudar, vale confirmar com um funcionário assim que chegar. Assim, você evita entrar na fila errada ou precisar voltar até o balcão depois.

Qual ingresso o acompanhante precisa comprar?

Segundo informação confirmada pela central de vendas do Hopi Hari em agosto de 2026, a cortesia só é liberada quando o aniversariante está acompanhado de alguém com ingresso integral. Promocionais, cortesias, meia-entrada e passaportes anuais não contam.

O ingresso comprado com o cupom MDESTINOS15 é aceito como ingresso pagante. Assim, você pode usar o desconto de 15% na compra, liberar a entrada gratuita do aniversariante e ainda economizar nos ingressos dos demais visitantes.

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Quais documentos são necessários?

O Hopi Hari exige um documento oficial com foto, como RG, CNH e passaporte. Também tenha em mãos o ingresso do acompanhante pagante. O comprovante pode ser digital ou físico.

Precisa ir no dia exato do aniversário?

Não. Você pode visitar o Hopi Hari antes ou depois do aniversário, desde que ainda esteja dentro do seu mês de nascimento.

Quem faz aniversário no dia 15, por exemplo, pode aproveitar o benefício em qualquer fim de semana daquele mês, antes ou depois da data oficial do aniversário. Já quem faz aniversário no dia 31 pode usar a cortesia em qualquer fim de semana anterior, desde que ainda seja dentro do mesmo mês.

O que não é permitido é usar a cortesia em um mês diferente. Um aniversariante de dezembro não pode deixar a visita para janeiro, assim como alguém que nasceu em março não pode antecipar a visita para fevereiro.

A promoção vale em qualquer mês do ano?

Sim. Aniversariantes de janeiro a dezembro podem usar o benefício, desde que façam a visita no próprio mês de nascimento e em uma data válida. A cortesia vale aos sábados, domingos e feriados, mas é importante conferir o calendário do parque, já que o Hopi Hari pode não abrir em todas essas datas.

Dá para fazer uma festa de aniversário no Hopi Hari?

Sim. Além da gratuidade do aniversariante do mês, o parque oferece o Hopi Niver, um serviço contratado à parte para quem deseja realizar uma festa de aniversário no Hopi Hari.

Mas cuidado para não confundir as duas coisas. A promoção para aniversariantes dá somente a entrada cortesia, mediante o cumprimento das regras. Já o Hopi Niver é um pacote de festa, com estrutura e serviços para o aniversariante e seus convidados.

O Hopi Niver tem três pacotes: Uni, Duni e Tê. Todos incluem entrada no parque, uma hora em salão exclusivo, comidas, bebidas e participação de personagens. Algumas opções também oferecem vale-combo e VIP Pass. Em todos os pacotes, o aniversariante não paga o ingresso. Veja valores e outros detalhes aqui.





Quanto custa o ingresso do acompanhante no Hopi Hari em 2026?

O preço do ingresso varia conforme a data escolhida, o período da compra e as promoções disponíveis. Comprando antecipadamente, você paga mais barato, com ingressos a partir de R$ 129,90.

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Outras maneiras de economizar no ingresso

Uma das formas mais simples de pagar menos é comprar o ingresso antecipadamente pelo site. Além disso, com o cupom MDESTINOS15, você ganha 15% de desconto no valor da compra.

Também vale acompanhar o Melhores Destinos. Sempre que aparece uma boa oportunidade, a gente divulga por aqui, seja ingresso grátis para profissionais e outros grupos específicos, promoções no valor cheio ou cupons de desconto exclusivos.

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Perguntas frequentes sobre aniversariante no Hopi Hari

Aniversariante entra de graça no Hopi Hari?

Sim. O aniversariante do mês entra grátis aos sábados, domingos e feriados nacionais. Para receber a cortesia, precisa apresentar documento oficial com foto e estar acompanhado de pelo menos uma pessoa com ingresso pago.

Precisa ir no dia do aniversário?

Não. A visita pode acontecer antes ou depois da data exata, desde que seja feita em um sábado, domingo ou feriado do mesmo mês do aniversário.

Precisa reservar a cortesia pela internet?

Não é necessário agendar. A validação da cortesia é feita presencialmente no parque, com a apresentação do documento do aniversariante e do ingresso do acompanhante.

O aniversariante pode ir sozinho?

Não. A promoção exige a presença de pelo menos um visitante pagante. Sem um acompanhante com ingresso válido, a cortesia não é liberada.

Meia-entrada vale como ingresso do acompanhante do aniversariante?

Não. Segundo a central de vendas do Hopi Hari, meia-entrada, cortesias, ingressos promocionais e passaportes anuais não são aceitos como ingresso do acompanhante para liberar a gratuidade.

Uma pessoa com Anuali pode ser o acompanhante?

Não. O regulamento informa expressamente que portadores de Anuali, o passaporte anual do Hopi Hari, ou de outras modalidades promocionais não são considerados acompanhantes pagantes.

A promoção vale para aniversariantes de todos os meses?

Sim. O Hopi Hari oferece a cortesia de janeiro a dezembro. A única regra é usar o benefício dentro do seu mês de aniversário.

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